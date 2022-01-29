林國泰明言，在去年6月各方不眠不休去促成重組後，竟然因為對手不履約而出現困局。他今次所發的信件，亦轉發到銀團的其他成員行。在信內他指，自去年尾新任政府上台，當局要求另作安排。他形容，當中當局建議並要求雲頂相關方面提供個人擔保，做法不合理。他形容，雲頂香港面對疫情這類「黑天鵝」事件下，若有人守約自能生存。但是德國當局強人所難，要在聖誕、新年期間提供顯著的資金，根本是不可能的任務。

《彭博》引述德國政府周五的聲明指，德國政府重申已做任何事情去拯救雲頂旗下的MV造船集團。德國經濟部長Robert Habeck本周初反指雲頂要為MV的問題承擔責任，並謂德國在雲頂給予額外6000萬歐元及擔保後，會提供6億歐元貸款支持MV。德國經濟部更指，雲頂香港應該作出適當的財務貢獻，以解決短期流動資金缺口，便獲得德國經濟基金的財務融資，並謂當局向來是要求出事企業的主人先作出本身的貢獻，才會作出融資安排。