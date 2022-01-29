林國泰信件透露 德國政府臨時加辣成雲頂香港催命符
文章日期：2022年1月29日 18:01
因為德國船廠的財務問題，致雲頂香港（0678）需要尋求臨時清盤保障業務及權益。《彭博》引述已辭任該集團的前主席林國泰向法國東方匯理銀行所發的函件，林在信中炮轟，在他向雲頂香港注資3000萬美元後，新上台的德國政府卻不許雲頂香港涉足及使用重要的現金資源支持運作，並在假期間強加要求不合理，公司終「缺水」致臨時清盤。
林國泰明言，在去年6月各方不眠不休去促成重組後，竟然因為對手不履約而出現困局。他今次所發的信件，亦轉發到銀團的其他成員行。在信內他指，自去年尾新任政府上台，當局要求另作安排。他形容，當中當局建議並要求雲頂相關方面提供個人擔保，做法不合理。他形容，雲頂香港面對疫情這類「黑天鵝」事件下，若有人守約自能生存。但是德國當局強人所難，要在聖誕、新年期間提供顯著的資金，根本是不可能的任務。
《彭博》引述德國政府周五的聲明指，德國政府重申已做任何事情去拯救雲頂旗下的MV造船集團。德國經濟部長Robert Habeck本周初反指雲頂要為MV的問題承擔責任，並謂德國在雲頂給予額外6000萬歐元及擔保後，會提供6億歐元貸款支持MV。德國經濟部更指，雲頂香港應該作出適當的財務貢獻，以解決短期流動資金缺口，便獲得德國經濟基金的財務融資，並謂當局向來是要求出事企業的主人先作出本身的貢獻，才會作出融資安排。