澳門司警表示，前日（1月31日）下午採取行動，於新口岸區某酒店拘捕兩名男子，並搜出折合410萬港元現金及多台電腦及伺服器。兩名涉案人分別姓陳，男性，49歲，澳門居民，報稱商人；另一人姓蔡，男性，39歲，澳門人，報稱商人。

司警發言人稱，警方自2019年主動根據情報開展調查，並對去年11月周焯華案件後續跟進，發現案中兩名疑犯涉嫌不法經營賭博及「賭底面（或稱賭枱底，指以槓桿形式在賭枱以外加大注碼）」，其中陳姓男子負責經營及操控相關犯罪集團，而蔡某則從旁協助。

發言人稱，警方前日於新口岸區某家酒店拘捕兩名疑犯，調查期間二人拒絕合作，未有回應警方提問。隨後警方到涉安人在路氹城的住所及皇朝區辦工地點搜索，搜出大量電腦、伺服器、硬盤、文件及折合410萬港元現金。

司警表示，雖然今次與去年11月兩次行動針對不同團夥，但有充分證據顯示兩個集團均共同從事相關不法犯罪行為，並以不法經營賭博、清洗黑錢及犯罪集團對二人落案起訴，將立即移交檢院跟進。