報告指出，去年房地產貸款增速回落。去年年末，房地產貸款余額 52.17 萬億元，按年增長 7.9%，增速按年跌3.7個百分點；全年增加3.81萬億元，佔同期各項貸款增量的19.1%，全年水平按年跌7.2 個百分點。去年年末，房地產開發貸款余額12.01萬億元，按年增長0.9%，增速按年跌5.2個百分點。個人住房貸款余額38.32萬億元，按年增長11.3%，增速按年跌3.3個百分點。

其他行業借貸方面，住戶貸款增速小幅回落，本外幣住戶貸款余額 71.11 萬億元，按年增長 12.5%，增速按年末跌1.7 個百分點；全年增加 7.92 萬億元，按年增加 592 億元。報告又指出，涉農貸款增速保持平穩，企事業單位貸款平穩增長，工業中長期貸款增速明顯提升，服務業中長期貸款保持較快增長，普惠金融領域貸款保持較快增速，綠色貸款持續高速增長。