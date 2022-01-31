黃智慧推介：

特步國際（1368）

特步為內地大型運動服公司，定位為以跑步為發展重點，而早前收購的品牌，包括Saucony、Merrell、K-Swiss和Palladium，豐富產品組合，進一步拓展時尚和專業運動。集團早前發盈喜，預計截至2021年12月底止年度，純利按年增加逾70%，主要由於期內收入大幅增長，受惠於特步主品牌推出標誌性功能性及休閒產品，以及零售渠道升級；同時，特步主品牌的毛利率亦有提升。

2021年年度，集團的零售銷售（包括線上線下渠道）按年增加超過30%。去年第四季度，特步主品牌的零售銷售，按年增加20%至25%。新冠疫情持續，民眾對健康意識提高。體育用品行業受政策監管的風險較細，同時國務院推動《全民健身計劃》，預料帶動中國體育產業總規模，而且中國消費者轉向內地品牌，憧憬「國潮」升溫。可考慮12元以下吸納，中線目標價17元，不跌穿9.2元續持有。

領展（0823）

領展為本港最大的房地產信託基金（REITs），過往業績和派息穩定。集團在本港的物業組合，與本地居民的生活必需品和基本服務息息相關，收益和物業收入淨額均有穩定增幅，亦支持出租率維持在較高水平。截至2021年9月30日止中期，停車場時租收益大幅提高，按年增長39.1%，恢復至疫情前水平。

另外，集團透過連番收購，擴張物業組合，有望提升可分配收入。除了去年11月初公佈收購澳洲悉尼三個商場，同時分別收購香港兩幢停車場/汽車服務中心，以及東莞和佛山兩個新落成現代物流物業的75%權益。現價計，預測股息率為4.5厘，具有一定吸引力，適合作中長線部署。可考慮66.5元以下吸納，反彈阻力75.7元，不跌穿62元續持有。

岑智勇推介：

SPDR金ETF （2840）

為全球最大、流動性最強的實物黃金ETF，該信託所持黃金的價值乃使用近期設立的LBMA下午黃金價格釐定。黃金是傳統用作對沖通脹的貴金屬，近年全球多個地區的CPI及PPI高企，意味著通脹壓力升溫。參考CME group的聯邦基金利率期貨資料，投者預期聯儲局在3月16日、5月4日、7月27日及11月2日的議息後都有機會加息，每次0.25厘。換言之，投資者預期2022年將共加息1厘，這將會觸發對沖通脹之需求，利好黃金相關資產。有評論指黃金價格有望挑戰2000美元水平，料追踪金價的SPDR金ETF有望受惠。買入價可以設在1315元，目標價為1400 元。

玖龍紙業（2689）

主要業務為從事包裝紙、文化用紙、特種紙產品以及木漿的生產和銷售業務。集團在截至2021年6月底止財年錄得收入增加19.9%至約615.741億元人民幣，主要來源為包裝紙業務（包括卡紙、高強瓦楞芯 紙及塗布灰底白板紙），佔銷售收入約91.5%，其餘約8.5%的銷售收入則來自其文化用紙、高價特種紙及漿產品。毛利率由17.6%增加約1.4個百分點至19.0%。股東應佔盈利約為71.011億元人民幣，同比增70.4%。 倘不計及經營及融資活動的匯兌收益╱（虧損）（扣除稅項）約3.477億元人民幣，股東應佔盈利增加約52.4%。內地紙企近期接連上調部分紙品價格，料集團有望受惠。集團現價市盈率約4.55倍，低於同業，值得留意。買入價可以定8元，目標價為11元

中國生物製藥（1177）

主要業務為從事研究、開發、生產及銷售中藥現代製劑，生物藥物及化學藥品。集團在2021年中期錄得收入約143.54億元人民幣，同比增長約13.5%。股東應佔佔盈利約8.48億元人民幣，同比增長約583.6%。每股盈利約45.15分，同比增長約584.1%。扣除應佔聯營公司及合營公司盈利╱（虧損）及相關稅項後，調整後股東應佔盈利約15.75億元人民幣，同比增長約22.9%。新產品銷售收入佔總收入比例從約34.8%上升至約43.9%。

有大行指出，佔收入比例較大的仿製藥已悉數納入集採（如恩替卡韋，集採前佔公司收入15.6%）， 後續已無大品種會對收入造成較大負面影響，目前佔收入比例最大的仿製藥品種也僅佔公司收入5%左右，隨著創新藥持續放量，料最差時間已過。集團現價市盈率約32.36倍，低於不少同業。買入價可以考慮5.3元，目標價為6.12元。