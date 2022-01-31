壬寅年推介5隻穩陣港股
文章日期：2022年1月31日 08:17
在新春期間見各位讀者，在此祝讀者新春快樂！疫情困擾，由於商品價格上升，令通脹升溫，市場預期美國聯儲局會在今年3月將會加息，我們請來金利豐證券研究部經理黃智慧及百利好証券策略師岑智勇推介5隻壬寅年利市股，用一萬幾千便可以投資，今年股票市場持續波動，故利市股以穩定為主，冀各位讀者財源滾滾，股場亨通。
黃智慧推介：
特步國際（1368）
特步為內地大型運動服公司，定位為以跑步為發展重點，而早前收購的品牌，包括Saucony、Merrell、K-Swiss和Palladium，豐富產品組合，進一步拓展時尚和專業運動。集團早前發盈喜，預計截至2021年12月底止年度，純利按年增加逾70%，主要由於期內收入大幅增長，受惠於特步主品牌推出標誌性功能性及休閒產品，以及零售渠道升級；同時，特步主品牌的毛利率亦有提升。
2021年年度，集團的零售銷售（包括線上線下渠道）按年增加超過30%。去年第四季度，特步主品牌的零售銷售，按年增加20%至25%。新冠疫情持續，民眾對健康意識提高。體育用品行業受政策監管的風險較細，同時國務院推動《全民健身計劃》，預料帶動中國體育產業總規模，而且中國消費者轉向內地品牌，憧憬「國潮」升溫。可考慮12元以下吸納，中線目標價17元，不跌穿9.2元續持有。
領展（0823）
領展為本港最大的房地產信託基金（REITs），過往業績和派息穩定。集團在本港的物業組合，與本地居民的生活必需品和基本服務息息相關，收益和物業收入淨額均有穩定增幅，亦支持出租率維持在較高水平。截至2021年9月30日止中期，停車場時租收益大幅提高，按年增長39.1%，恢復至疫情前水平。
另外，集團透過連番收購，擴張物業組合，有望提升可分配收入。除了去年11月初公佈收購澳洲悉尼三個商場，同時分別收購香港兩幢停車場/汽車服務中心，以及東莞和佛山兩個新落成現代物流物業的75%權益。現價計，預測股息率為4.5厘，具有一定吸引力，適合作中長線部署。可考慮66.5元以下吸納，反彈阻力75.7元，不跌穿62元續持有。
岑智勇推介：
SPDR金ETF （2840）
為全球最大、流動性最強的實物黃金ETF，該信託所持黃金的價值乃使用近期設立的LBMA下午黃金價格釐定。黃金是傳統用作對沖通脹的貴金屬，近年全球多個地區的CPI及PPI高企，意味著通脹壓力升溫。參考CME group的聯邦基金利率期貨資料，投者預期聯儲局在3月16日、5月4日、7月27日及11月2日的議息後都有機會加息，每次0.25厘。換言之，投資者預期2022年將共加息1厘，這將會觸發對沖通脹之需求，利好黃金相關資產。有評論指黃金價格有望挑戰2000美元水平，料追踪金價的SPDR金ETF有望受惠。買入價可以設在1315元，目標價為1400 元。
玖龍紙業（2689）
主要業務為從事包裝紙、文化用紙、特種紙產品以及木漿的生產和銷售業務。集團在截至2021年6月底止財年錄得收入增加19.9%至約615.741億元人民幣，主要來源為包裝紙業務（包括卡紙、高強瓦楞芯 紙及塗布灰底白板紙），佔銷售收入約91.5%，其餘約8.5%的銷售收入則來自其文化用紙、高價特種紙及漿產品。毛利率由17.6%增加約1.4個百分點至19.0%。股東應佔盈利約為71.011億元人民幣，同比增70.4%。 倘不計及經營及融資活動的匯兌收益╱（虧損）（扣除稅項）約3.477億元人民幣，股東應佔盈利增加約52.4%。內地紙企近期接連上調部分紙品價格，料集團有望受惠。集團現價市盈率約4.55倍，低於同業，值得留意。買入價可以定8元，目標價為11元
中國生物製藥（1177）
主要業務為從事研究、開發、生產及銷售中藥現代製劑，生物藥物及化學藥品。集團在2021年中期錄得收入約143.54億元人民幣，同比增長約13.5%。股東應佔佔盈利約8.48億元人民幣，同比增長約583.6%。每股盈利約45.15分，同比增長約584.1%。扣除應佔聯營公司及合營公司盈利╱（虧損）及相關稅項後，調整後股東應佔盈利約15.75億元人民幣，同比增長約22.9%。新產品銷售收入佔總收入比例從約34.8%上升至約43.9%。
有大行指出，佔收入比例較大的仿製藥已悉數納入集採（如恩替卡韋，集採前佔公司收入15.6%）， 後續已無大品種會對收入造成較大負面影響，目前佔收入比例最大的仿製藥品種也僅佔公司收入5%左右，隨著創新藥持續放量，料最差時間已過。集團現價市盈率約32.36倍，低於不少同業。買入價可以考慮5.3元，目標價為6.12元。