在舊有環境下，很多時投資業界會要求企業要符合環保，減少污染。在這個基調下，基金及大機構索性減持傳統被視為可能對環境產生破壞、甚至帶來高度污染、及耗用巨大資源的企業。當中石油、石化甚至電訊鐵塔行業，便是受影響的一群。近的如長和（0001）推動將赫斯基能源與當地龍頭Cenovus合併，表面是將業務基礎擴大，實際是把在石油企業的持股(現在是Cenovus)攤薄至15.71%，同時亦減持歐洲鐵塔業務。另外三大中資電訊股合作投資的中國鐵塔（0788）獨立上市，以至在北美地區湧現的鐵塔基建信託股，其實亦與ESG正在日益受市場注視下，令上市公司的行為改變。

同時，市場有愈來愈多綠色債券、藍色債券發行，企業借符合環保、綠色認證的項目，獲得較優惠息率。從歐洲的EUA碳排放權造價由去年3月份每噸32歐元，到今年1月28日傍晚最新造價逼近90歐元【圖】來看，透過純購買碳排放權去緩解大量碳排放的代價愈來愈高。這逼使發電廠、企業主需要重新改變策略，適應新發展。

愈來愈多企業將ESG及可持續發展概念視為新藍海市場。當中電動車巨擎美國Tesla（美：TSLA）、在港上市的小鵬汽車（9868）及理想汽車（2015），共同開拓環保的電動車市場，最為市場熟悉。不少電力公司如中國電力（2380）、中電控股（0002）等更著手將再生能源發電比例提高，甚至開發新服務收入。煤氣公司（0003）亦在蘇杭地區構建產業鏈，發展生物質轉化能源，生產氫化植物油遠銷歐洲。另有愈來愈多企業探索氫能技術，如長江基建（1038）著手開發氫能推動列車，電能（0006）嘗試利用太陽能技術用作生產氫氣，逐步提高氫氣注入燃氣網絡，提升減排程度及送氣效率。但是礙於配套的供應鏈未成熟，中電首席執行官藍凌志便曾經在去年8月份在港接受傳媒訪問時表示過，氫能全面使用最快也要到2030年才成事。

不過，在供應鏈待跟上之時，市場短期內要全面離開燃煤及石油產業並不現實，即時轉用再生能源及實現淨零排放的代價亦十分高昂。因此近年坊間及投資業界已轉為鼓吹能源轉型。以英國上市的資源大企業嘉能可（Glencore PLC）為例，便清晰地建立路徑，除了著手降低煤碳業務佔除息稅、折舊及攤銷前盈利（EBITDA）的比重外，亦部署加大力度開採有助離岸海上發電的鋅、用於開發儲能及電動車電池的鎳、及用作再生能源發電及電動車製造的銅產品，作為加速推動減碳的過渡業務安排。因此有別早年發展，市場不再獨沽一味，純撤出投資某些項目避開問題。

最近貝萊德主席及行政總裁勞倫斯‧芬克 (Larry Fink)，向他一直有接觸的企業行政總裁發信，提到「企業經歷由碳經濟漸漸轉型至零碳經濟的轉型過程中，要確保能夠持續供應廉價能源，並認為撤出投資整個行業，或單純地把碳密集型資產從公共市場轉移到私人市場，並不能實現淨零世界。」但是如駿利亨德森（Janus Henderson）投資環球可持續發展股票主管Hamish Chamberlayne所言，業界目前面對最大挑戰，是每個國家或地區均有不同的可持續發展標準，仍然有需要做好協調。

另將來如何在推動綠色融資時避免「漂綠」，即融資項目假借環保之名集資，及何時落實公認的氣候相關財務披露披露標準，均是投資業界、企業高管、會計專業最大考驗。可預見的是，一旦落實氣候相關財務披露工作小組(TCFD)的披露要求，勢對香港及環球金融市場產生翻天覆地的變化，亦會改變投資決策運算邏輯。市場務必及早準備，迎來新世代的變化。