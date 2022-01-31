牛年最後一個交易日 恒指高開74點 澳門勵駿CEO被捕 開市跌近15%
文章日期：2022年1月31日 09:27
牛年最後一個交易日，港股只得半日市。恒指今早高開74點或0.32%，報23624點，成交金額17億元；國指今早高開42點或0.52%，報8252點。恒生科技指數開市報5332點，升0.78%。
ATMX普遍向上，阿里巴巴（9988）升1.91%，報112.1元；騰訊（0700）升0.3%，報461.4元；美團（3690）升2.12%，報212.4元；小米（1810）無升跌，報16.26元。
其餘科技股亦見反彈，京東（9618）升3.01%，報274元；快手（1024）開市報84.3元，升2.18%；嗶哩嗶哩（9626）開市報236.6元，升1.72%。
教育股有支持。宇華教育（6169）開市報1.77元，升4.73%；睿見教育（6068）開市報0.54元，升3.85%；中教控股（0839）開市報7.08元，升0.85%；卓越教育集團（3978）開市報0.325元，升4.84%。
內房方面，恒大（3333）元朗一塊擬用於住宅的未開發土地被委任資產接管人，公司正尋求法律意見以維護自身合法權益。恒大開市報1.6元，跌2.44%。
另外，世茂集團（0813）45億元人民幣向國企轉讓上海外灘茂悅大酒店，開市報5.54元，升1.28%。海螺創業計劃向雅居樂（3383）收購六家公司的股權。雅居樂開市報4.15元，升3.49%。:合生創展（0754）董事會建議委任安永為新核數師，開市報13.54元，無升跌。
澳門勵駿（1680）行政總裁陳榮煉遭警方拘捕，集團稱不會對經營產生重大不利影響。集團開市創上市新低，見0.485元，開市報0.485元，跌14.91%。
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