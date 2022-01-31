牛年收官 港股半日升252點 牛年全年累跌21%
文章日期：2022年1月31日 12:22
港股在牛年最後一個交易日造好，半日升252點或1.07%，報23802點，成交金額651億元；國指升139點或1.7%，報8349點。恒生科技指數收報5416點，升2.35%。
今年1月，恒指累計升404點或1.7%。總結牛年，港股累跌逾6300點或21%。
科技股普遍上揚，ATMX高收。阿里巴巴（9988）升3.64%，收報114元；騰訊（0700）升2.61%，收報472元；美團（3690）升5.58%，收報219.6元，為表現最好藍籌。小米（1810）升0.86%，收報16.4元。
其餘科技股亦向上，京東（9618）收報279.6元，升5.11%；百度（9888）收報143.8元，升1.63%；快手（1024）收報87.95元，升6.61%；嗶哩嗶哩（9626）收報242.8元，升4.39%。
百威（1876）半日跌4.2%，收報20.55元，是表現最差藍籌。
內地多部門聯合發文支持醫藥工業發展，醫藥股多數上漲。藥明生物（2269）收報75.95元，升2.22%；百濟神州（6160）收報128.6元，升7.17%；信達生物（1801）收報32.7元，升6.34%；三生製藥（1530）收報6.15元，升4.95%；藥明康德（2359）收報111.3元，升4.41%。
恒大（3333）元朗一塊擬用於住宅的未開發土地被委任資產接管人，公司正尋求法律意見以維護自身合法權益。恒大系個別走。恒大收報1.66元，升1.22%；恒大汽車（0708）收報3.6元，升2.27%；恒大物業（6666）一度創上市新低，見2.38元，收報2.54元，升2.42%；恒騰（0136）收報2.38元，跌1.65%。
澳門勵駿（1680）行政總裁陳榮煉遭警方拘捕，集團稱不會對經營產生重大不利影響。集團一度創上市新低，見0.4元，收報0.46元，跌19.3%。