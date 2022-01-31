泰加經理人指，將陸續就受影響的保單，向保險代理及未有保險代理的保單持有人發出書面通知。保監局將協助受影響車主盡快將的士保險轉移至其他保險公司承保，以簡化轉保流程。保單持有人可親自或透過保險代理提交到期保單資料收集表到保監局。保監局會盡早通知保險代理或保單持有人安排結果。相關保險公司亦會直接聯絡保險代理或保單持有人，商議及安排承保方案，盡快為的士保單持有人提供保險保障。

泰加在去年12月底，向8000多輛的士保單發出退保信，引起業界混亂。及後保監局在1月7日委任經理人，全面接管泰加的所有事務及資產，泰加經理人宣布撤回部分退保通知。不過泰加經理人早前宣布，未能為於2月到期的的士保險安排續保。

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