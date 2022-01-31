泰加保險：未能為今年3月到期的士保險續保 涉964輛的士
文章日期：2022年1月31日 12:38
德勤的黎嘉恩和甘仲恒月初獲委任接管泰加保險之經理，泰加經理人公布，由於經理仍在了解泰加的經營及財務狀況，為保障客戶利益，未能為2022年3月到期的的士保險安排續保，涉及964輛的士。泰加將適時公布，有關於4月或以後到期的的士保險續保安排。
泰加經理人指，將陸續就受影響的保單，向保險代理及未有保險代理的保單持有人發出書面通知。保監局將協助受影響車主盡快將的士保險轉移至其他保險公司承保，以簡化轉保流程。保單持有人可親自或透過保險代理提交到期保單資料收集表到保監局。保監局會盡早通知保險代理或保單持有人安排結果。相關保險公司亦會直接聯絡保險代理或保單持有人，商議及安排承保方案，盡快為的士保單持有人提供保險保障。
泰加在去年12月底，向8000多輛的士保單發出退保信，引起業界混亂。及後保監局在1月7日委任經理人，全面接管泰加的所有事務及資產，泰加經理人宣布撤回部分退保通知。不過泰加經理人早前宣布，未能為於2月到期的的士保險安排續保。
其他報道
Phanta Bear後再有新搞作 周杰倫IG稱擬將經典歌曲Demo製成NFT
牛年最後一個交易日 恒指高開74點 澳門勵駿CEO被捕 開市跌近15%