保監局發現，相關公司在2015 年1月至 2017年10月期間，未有維持有效的程序，以在建立業務關係前斷定某客戶是否政治人物。當客戶被識別為政治人物後，未有採取適當措施確立資金來源或財富來源，或獲得高級管理層的審批以繼續業務關係。

保監局又指，公司未有於當時業務關係將會建立時，維持有效程序以評估業務關係會否引致高洗錢及恐怖分子集資風險，亦無為客戶有關文件等進行至少每年一次的覆核，以確保相關文件及數據等反映現況。另外，公司未有就客戶設有充足或有效的監察程序，以識別複雜、款額大得異常或進行模式異常的交易，及沒有明顯經濟或合法目的交易；及未有採取一切合理措施，確保設有適當的預防措施，以避免及緩減洗錢及恐怖分子集資風險。

保監局指，相關公司已採取補救措施處理上述所識別的不足之處。保監局認為上述違規行為嚴重，並希望藉此向業界傳遞一項清晰的信息，即所有經營長期業務的獲授權保險人及持牌保險中介人均須設有有效的打擊洗錢及恐怖分子資金籌集的管控及程序。

大都會人壽保險及美商大都會人壽保險香港，於2020年6月30日被富衛集團完成收購，兩家公司已分別正式改名為富衛人壽（香港）及富衛人壽保險（香港）。

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