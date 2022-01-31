12月份香港人民幣存款上升6.7%，於12月底為9268億元人民幣。跨境貿易結算的人民幣滙款總額於12月份為7085億元人民幣，較11月6066億元增1019億元人民幣。

12月份貸款與墊款總額下跌0.8%，去年全年計則上升3.8%。其中在香港使用的貸款(包括貿易融資)及香港境外使用的貸款在12月份分別下跌0.8%及0.9%。由於港元貸款上升而港元存款下跌，港元貸存比率由11月底的85.7%，升至12月底的86.7%。

12月份港元貨幣供應量M2及M3同時下跌0.7%，與去年同期比較則同時上升1.5%。12月份經季節因素調整的港元貨幣供應量M1下跌1.7%，與去年同期比較則上升5.4%，部分反映投資相關活動。貨幣供應量總額M2及M3於12月份同時上升0.5%，與去年同期比較皆上升4.3%。

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