近年科網公司拆股成風，Google母公司Alphabet（美：GOOG）昨晚公布季績，宣佈將股份以1拆20比例拆細，消息帶動股價盤後急升近一成。Alphabet股價去年升65%，創2010年以來最強的年度升幅，股價由去年初的1752.65美元升至去年底的2897.04美元。由於股價持續上升，蘋果（AAPL）、Tesla（TSLA）及亞馬遜（AMZN）去年已先後宣佈拆股，以讓散戶投資者更易入場，間接利好股價走勢。