Google擬股份「1拆20」 盤後股價升近一成
文章日期：2022年2月2日 15:35
近年科網公司拆股成風，Google母公司Alphabet（美：GOOG）昨晚公布季績，宣佈將股份以1拆20比例拆細，消息帶動股價盤後急升近一成。Alphabet股價去年升65%，創2010年以來最強的年度升幅，股價由去年初的1752.65美元升至去年底的2897.04美元。由於股價持續上升，蘋果（AAPL）、Tesla（TSLA）及亞馬遜（AMZN）去年已先後宣佈拆股，以讓散戶投資者更易入場，間接利好股價走勢。
Alphabet上季收入及盈利均超市場預期，收入按年增長32%至753.3億美元，預期為721.7億美元，純利206.42億美元，按年增36%，每股盈利30.69美元，按年升38%。反映Google能承受疫情大流行及通脹帶來的壓力。盤後股價急升8.6%，至2988.99美元。
Google各項分類收入均見增長，Google搜尋引擎收入433.01億美元，按年增36%，Youtube收入86.33億美元，按年增25%，Google Network收入93.05億美元，按年增26%。Google其他收入81.61億美元，按年升22%。至於雲業務，收入55.41億美元，增45%。