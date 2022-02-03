道指升224點或0.63%，收報35629點；標指升42點或0.94%，報4589點；納指升71點或0.5%，報14417點。

谷歌母企Alphabet（GOOGL）升 7.5%，此前集團公佈季度銷售創紀錄，並表示將進行1拆20的拆股計劃。

Tesla（TSLA）回收逾5萬輛全自動駕駛汽車，昨晚股價跌2.7%，盤後再跌逾2%，跌穿900美元。

Netflix（NFLX）跌6.05%，盤後再跌逾2%。上月底Netflix績後曾跌至351美元的逾一年低位，但其後反彈回450美元水平，至昨晚回吐。

超微半導體（AMD） 升5.1%，集團週二公布的2022年營收預測高於預期，儘管全球供應受阻，但上季對其半導體的需求仍強勁。