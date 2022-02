「恭喜發財!祝伯母心想事成!」大年初二,雖然說疫情肆虐下要保持社交距離,避免跨家庭聚會,但畢竟已與女友拍拖 4 年,縱使萬般不願意,總不能以疫情為由,就能夠在大時大節,逃脫去女友家拜會未來外父外母的重要時刻。伸手不打笑臉人,畢竟在 Trading Floor 生存了 10 年, Edward 不會連半點演技也沒有,先說幾句祝福語,再送上海味福袋,除非別人直接指名問問題,否則坐在一旁盡量少說話,兩三個小時應該很快就會過去。

「點解團年唔過嚟一齊食飯呀?你同琳琳拍咗成 4 年拖,做冬定團年,都好似無嚟過做節喎。」伯母收下福袋,打量著內裡究竟是鮑魚花膠等中高價貨、抑或只是冬菇螺片等低價貨,幸好已有幾年經驗的 Edward 為免傷和氣,出手一向不低。琳琳家有個傳統,大時大節食飯都是由年輕一輩夾錢請長輩吃,琳琳為男友荷包著想,多年來的飯聚可免則免。說實在, IT 狗雖然人工不太高,但畢竟是投行 IT ,薪酬水平也算比其他行業的 IT 高,如果只是一千幾百,倒不是太介意夾份請女友家人吃飯;更重要是,反而是盡量避免不必要的接觸,才是維繫關係的最好方法。

「琳琳男朋友,我係姑姐呀,你記唔記得我?」客廳內,除了琳琳父母外,竟然還有座上客。「聽琳琳媽咪講,你做投資銀行喎!金融才俊喎!實有車有樓住大屋,琳琳就有福氣啦!」刻意奉承,必有所求;根據過往經驗,突然提起投行,下一句必定是問貼士。「你哋啲金融才俊,實知邊隻股票會升啦,姑姐舊年買科技股輸咗好多,快啲俾啲貼士嚟等我幫補吓啦。」不出所料,但 Edward 不是神算,一切只是經驗,這不是第一次,也肯定不是最後一次。「 Edward 做 IT 㗎,佢係寫程式俾交易員去買賣,佢唔識炒股㗎。」還是琳琳好,由她來出口拒絕她的親戚,總好過要自己出口。「我唔信!行出行入都肯定會聽到啲內幕消息啦,有好嘢自己收埋,乜你咁自私㗎!」

類似問題,伯母在三年前首次見面,已經問過一次,那一次同樣由琳琳打圓場,當時她也全然不信在投行工作的他,居然對股票一無所知,不過幾年後,伯母大概已經相信 Edward 的工作,與股票的距離是這麼近那麼遠。若果 Edward 真的有貼士,買賣股票上肯定有所斬獲,荷包鬆動,就不會如女兒口中所說,經常為籌備結婚的預算而煩惱。明白還明白,但親戚面前輸人也不可輸陣,畢竟經常在親戚面前「曬命」未來女婿是投行才俊,可是自己。 Edward 用眼角瞄了伯母一眼,見她臉上出現半份不滿的神情,也大概是怪他為何不「求其」說些股票貼士,裝模作樣也要扮個金融才俊,去保住自己顏面。難道貼士錯了,姑媽真的會來找晦氣嗎?

電視劇《 IT 狗》大熱,劇中男主角原本也是在銀行任職 IT ,結果因被裁而決定投身初創,並在成立初創公司過程中跌跌碰碰,逐步成長。《 IT 狗》獲好評加持的原因,是因為不少劇情均一針見血地諷刺職場生態,獲得網友共鳴,不過對於現實真的處身於投資銀行的 IT 狗, Edward 感受大有不同,這讓他想想自己的前路,但卻越想越沒有出路。就當是自己沒膽吧, 100 間初創,或許有 99 間也會在成立一年內自行了結,加上自己既沒諗頭,也沒資金,亦沒人脈,除了懂得 Program Language ,其他東西認知甚少。雖然在投行內也是苟且偷生,但每月準時出糧,而且也算受聘於大企業,已好過不少其他行業的 IT 狗,試問又怎敢輕易往外闖?

「我真係唔識股票,但聽公司同事講,最緊要睇北水,北水睇中嗰啲,通常都會升。」逃避不是辦法,但又不想亂給貼士,說些似是而非的答案,總不能怪責我太 Hea 吧。「又呃我話唔識,睇北水啱呀,大陸人買咩就買咩,呢啲咪高招囉!你有冇張卡片呀?畀張我丫!等我下次有股票問題都可以再問你。」 Edward 想不到姑姐竟然滿意北水這答案,但更想不到竟然會問他拿卡片。「佢點會帶卡片嚟拜年丫!你下次有咩問題搵我,我幫你問啦!」琳琳為了將話題盡快完結,又再一次將難題攬上身,但就算 Edward 想幫手,又可以插咀說些甚麼呢?

「佢喺投資銀行做經理㗎,你有嘢問佢就啱!」以為話題已經完結?但 Big Boss 竟然是伯母。「做經理叻仔呀!做得經理即係有下屬啦,有幾多個下屬跟你做嘢?」投行的職銜,從來都是過份地虛張聲勢,出去見客的 Sales ,幾乎人人也是總裁、董事,但對於 IT 這類非前綫工種,根本是另一回事。做 Trader 做 Sales 的, 30 出頭大部分已經 VP 、 Director ,譯名是副總裁及董事,但對 IT 職系來說, 40 中 50 頭的幾組之長,可能也只是 VP ,升職對 IT 狗來說從來都是遙不可及,也因此限制了人工的增幅。至於 Edward ,他的職級是 Associate ,卡片上的譯名是經理,但只是比最低級的 Analyst 好些少,但伯母聽到「經理」兩個字,就以為是甚麼高級職位,更對外向親戚宣揚,又叫 Edward 情可以堪?

「辛苦命,乜嘢都要落手落腳做,而且疫情成日都要 Work From Home ,有幾多組員都無用啦。」模稜兩可,不直接回答問題,也不會刻意否認,輕輕帶過,就是最好的答案。「咁琳琳同你收埋今年利是,下年就唔準再收,要派㗎啦!」這年的催婚力度,算是比往年輕了些,但不是 Edward 不想,而是現實限制了很多想像。 IT 狗的人工,就算是任職投行, 50k 總是一個很難跨越的關口。 50k 當然不算少,但也算不上極多,申請公屋居屋的資格沒有,但要儲到買正常兩房單位的首期,卻非易事。夾在低職與高職的中層,既享受不到扶貧措施,但又未有隨心所欲的財力,偏偏又要交最多稅,若果政府真的想鼓勵生育, Edward 這類想結又未有能力結婚的中層人,實在要想想如何扶助。