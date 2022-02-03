格奧爾基耶娃指出，至去年底仍有86個國家未達40%人口接種疫苗，成為病毒變種的溫床，也中斷經濟正常運轉。她指當疫苗接種率非常高時，當檢測和追踪有效時，當有足夠的能力治療患者時，經濟活動就會正常化，避免衛生系統免於負擔過重，呼籲應為各國建立足夠的防疫能力。

當經濟復蘇放緩同時遇上通脹，問及政策目前應多考慮經濟增長，格奧爾基耶娃認為放緩在自然出現，因為目前經濟已克服了疫情帶來的收縮，當各國回復至正常狀態，經濟增長也會回復平常。不過格奧爾基耶娃提及，疫情前社會對增長緩慢、低生產力憂慮，以及氣候變化等對宏觀經濟和金融穩定的新風險，並沒有因疫情消失。未來更需要關注的是如何提高生產力，以達到更高增長。

通脹方面，格奧爾基耶娃表示原來預期全球供應鏈受阻可在今年上半年受控，但因為疫情持續可能會持續下去，亦要面對消費轉向商品、食物因氣候而價格上升、延遲消費帶來壓力。不過，她指各國中央銀行已採取措施小心應對，向市場傳達意圖，她認為聯儲局這方面做得不錯，不少新興市場甚至更早地採取措施，以防通成為一個更大問題。

格奧爾基耶娃指，即使聯儲局收緊貨幣政策，貨幣環境政策仍然非常寬鬆，升至真正令經濟受損的利率還很遠。她相信聯儲局將維持良好地調整、溝通的政策行動，在復蘇經濟同時抑制通脹。