截至2022年1月31日，宏利已發行流通的普通股的股數為19.43億股，據獲批准的回購計劃，可於任何交易日於多倫多交易所回購不多於164萬股，相當於該交易所截至去年底六個月內，其平均單日交易量的25%。回購可由2022年2月3日起展開，直至要約到期日明年2月2日或完成回購之較早日期止。

宏利指，選擇回購普通股作為其資本管理策略的其中一環，該策略旨在維持健康的監管資本比率，並平衡公司為股東創造價值之目標。此外，宏利計劃回購股票，旨在減輕最近完成的再保險交易對每股普通股攤薄盈利及每股普通股核心盈利的影響。

經由「常規發行人要約」的回購，宏利可透過多倫多證券交易所、紐約證券交易所，以及加拿大和美國的另設交易系統，按回購時的當時市價或其他所允許的價格進行，經由「常規發行人要約」購入的所有普通股將被註銷。

此外，宏利可根據適用法律對加拿大和美國以外的宏利普通股進行回購。在獲得監管機構批准的前提下，宏利亦可根據適用的證券監管機構所發出的發行人要約豁免令，以私人協議的方式直接從其他持有人購入普通股。根據證券監管機構發出的豁免令所進行的任何私人購股交易，一般按當時市價折讓訂價。