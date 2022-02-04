科技股下跌 美股結束四連升 道指跌518點
文章日期：2022年2月4日 08:15
Meta公布第四季Facebook用戶增長有史以來首次陷入停滯，第一季度收入展望亦低於預估，股價曾跌最多27.01%，創上市以來最大跌幅，收市跌26%，一眾科技股下跌，拖累美股結束四連升，並見逾一周最大跌幅。亞馬遜收市跌7.8%，收市後公布強勁業績，延長時段反彈逾14%。
數據方面，美國1月份製造業指數降至14個月來最低水平，服務業增速創近一年最低。但上周首次申請失業救濟人數連續第二周下降，第四季度生產率實現一年多來最大成長，勞動力成本升勢放緩。另外，本周曾發言的六位聯儲局官員中沒有一位支持3月份加息50個基點。
道瓊斯工業平均指數收跌518點，跌幅1.46%，報35111點。標普500指數收跌111點，跌幅2.44%，報4477點。納斯達克綜合指數收跌538點，或3.74%，報13878點。
Honeywell跌7.62%，報191.74美元(下同)，是拖累道指跌幅最大的藍籌，拖低104點，而聯合健康保險升1.87%，報488.77元，貢獻道指59點。
科技股方面，蘋果收市報172.9元，跌1.67%，谷歌母公司Alphabet收市報2861.8元，跌3.31%，亞馬遜收市報2776.91元，跌7.81%，Facebook收市報237.76元，跌26.39%。
歐洲STOXX 600指數收跌1.76%，報468點。德國DAX指數收跌1.58%，報15368點；法國CAC 40指數跌1.55%，報7005點；英國富時100指數收跌0.72%，報7528點。