數據方面，美國1月份製造業指數降至14個月來最低水平，服務業增速創近一年最低。但上周首次申請失業救濟人數連續第二周下降，第四季度生產率實現一年多來最大成長，勞動力成本升勢放緩。另外，本周曾發言的六位聯儲局官員中沒有一位支持3月份加息50個基點。

道瓊斯工業平均指數收跌518點，跌幅1.46%，報35111點。標普500指數收跌111點，跌幅2.44%，報4477點。納斯達克綜合指數收跌538點，或3.74%，報13878點。

Honeywell跌7.62%，報191.74美元(下同)，是拖累道指跌幅最大的藍籌，拖低104點，而聯合健康保險升1.87%，報488.77元，貢獻道指59點。

科技股方面，蘋果收市報172.9元，跌1.67%，谷歌母公司Alphabet收市報2861.8元，跌3.31%，亞馬遜收市報2776.91元，跌7.81%，Facebook收市報237.76元，跌26.39%。

歐洲STOXX 600指數收跌1.76%，報468點。德國DAX指數收跌1.58%，報15368點；法國CAC 40指數跌1.55%，報7005點；英國富時100指數收跌0.72%，報7528點。