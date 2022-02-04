得益於雲計算部門的業績，亞馬遜利潤優於預期，第四季度收入增長9.4%至1,374億美元，每股盈餘27.75美元，好過市場預期的3.77美元。亞馬遜網絡服務雲計算部門的營收達178億美元，增長40%，營業利潤為52.9億美元，高於預期。廣告收入為97億美元，按年增長32%。

另外，亞馬遜亦公布將其在美國的Prime訂閱服務年費提高20美元至139美元，是2018年以來首次上調。

對於新的Prime會員，此次調價將於2月18日生效，對於現有用戶，3月25日之後續約將採用新價格。亞馬遜還將Prime會員月費從12.99美元上調至14.99美元。

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