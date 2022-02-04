恒指今早高開590點 升穿10天、20天、50天線
文章日期：2022年2月4日 09:28
恒指今早高開590點或2.49%，報24392點，成交金額65億元；國指今早高開182點或2.19%，報8532點。恒生科技指數開市報5555點，升2.56%。
藍籌53隻升，6隻下跌，5隻無升跌。阿里巴巴（9988）升5.26%，報120元，是升幅最大的藍籌，萬洲（0288）無升跌，報5.2元，是跌幅最大的藍籌。
恒生科技指數成份股27隻升，0隻下跌，3隻無升跌。升幅最大的是萬國數據（9698）收報39.4元，升7.36%；跌幅最大的是金山軟件（3888）收報34.75元，無升跌。
恒指升穿10天線(24278.79點)、20天線(24064.65點)、50天線(23798.6點)；科指受制於10天線(5591.03點)及20天線(5613.41點)。
宏利（0945）回購獲多倫多交易所批准 最多回購5%股份。開市報160元，升0.76%。
京東（9618）主席劉強東捐出174億元持股作慈善用途。開市報286.6元，升2.5%。
比亞迪（1211）上月汽車銷量升1.3倍。開市報229元，升3.43%。
中聯通（0762）︰美國未經正當程序撤銷集團美洲公司牌照。開市報4.11元，無升跌。
小米（1810）通過歐洲數據私隱法GDRP年度合規審計。開市報16.78元，升2.32%。
晶苑國際（2232）發盈喜，預計去年多賺40%至60%。開市報2.42元，升5.22%。
破頂股表現
破頂股包括，郵儲銀行（1658）創上市新高，見6.54元，開市報6.54元，升1.24%；綠城管理控股（9979）創上市新高，見6.3元，開市報6.3元，升2.44%；匯控（0005）創52周高，見57.3元，開市報57.3元，升3.9%；渣打（2888）創52周高，見58.05元，開市報58.05元，升3.85%；精熙國際（2788）創52周高，見0.98元，開市報0.98元，無升跌。
異動股
上升異動股，包括，BC科技（0863）開市報10.34元，升14.89%；再鼎醫藥（9688）開市報388.4元，升12.71%；理想汽車（2015）開市報105.7元，升12.69%；卓越教育集團（3978）開市報0.335元，升9.84%；小鵬汽車（9868）開市報136.6元，升9.37%；北控醫療健康（2389）開市報0.097元，升7.78%；萬國數據（9698）開市報39.4元，升7.36%；佳兆業美好（2168）開市報11.36元，升6.97%；龍光地產（3380）開市報5.18元，升6.8%；凱升控股（0102）開市報0.114元，升5.56%。
下跌異動股，包括，維太創科（6133）開市報0.23元，跌7.26%；361度（1361）開市報4.3元，跌4.44%；時代鄰里（9928）開市報2.92元，跌4.26%；騰盛博藥（2137）開市報15.8元，跌3.78%；環球信貸（1669）開市報0.55元，跌3.51%；非凡中國（8032）開市報1.26元，跌3.08%；綠城服務（2869）開市報8.33元，跌2.69%；東瑞製葯（2348）開市報1.42元，跌2.07%；萬洲（0288）開市報5.2元，無升跌；伊泰（3948）開市報7元，跌1.82%；深圳控股（0604）開市報1.8元，跌1.64%。