報道引述《聯邦公報》公告稱,商務部最近結束了對該規則修改建議的公眾意見徵詢期,該建議將擴大聯邦監督範圍,明確包括可能被「外國對手用來竊取或以其他方式獲取數據」的應用程式。

根據該規則,商務部長實際上可以禁止被認為有不可接受的安全風險的外國應用程式。根據擬議的規則,這可能迫使TikTok等社交媒體平台和其他連接到互聯網的軟體應用程式提交給第三方審計,進行源代碼檢查和監測顯示用戶數據的日誌。

報道引述拜登政府的官員稱,美國外國投資委員會(Committee on Foreign Investment in the U.S., 簡稱CFIUS)已重新開始與TikTok談判,尋求改變TikTok的系統,以化解美國政府對中國政府獲取美國用戶個人數據能力的擔憂。

報道引述消息指,CFIUS可能會要求TikTok將其數據只存放在美國,並要求這些數據接受值得信賴的美國國家安全官員的監督。CFIUS的職責是確保外國人擁有的商業利益不會危及美國的國家安全。

其他報道

恒指今早高開590點 升穿10天、20天、50天線

亞馬遜第四季業績勝預期 Prime年費上調20美元 延長時段升逾14%

港股ADR升600點 夜期升73點 低水62點 南水北水續停

理想汽車1月交付12,268輛理想ONE 按年增128.1%

科技股下跌 美股結束四連升 道指跌518點