港元拆息普遍向上 1個月HIBOR由升轉跌
文章日期：2022年2月4日 11:21
港元拆息普遍向上。與樓按相關的一個月HIBOR由升轉跌，跌0.14點子至0.19679%。
港元現報7.7929元升值1點子，曾貶值最多13點子，報7.7943元，亦曾升值最多6點子，報7.7924元。
短線拆息方面，隔夜HIBOR跌0.47點子至0.13464%；1星期HIBOR升0.11點子至0.16113%；2星期HIBOR升0.07點子至0.17673%。
中長線拆息方面，3個月期HIBOR升0.33點子至0.33369%；6個月期HIBOR升0.08點子至0.49649%；12個月期HIBOR升0.63點子至0.72202%。
美元指數現報95.202貶值0.177點或0.19%。
美元1個月期LIBOR報0.10814%，港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為0.0886%，終止連續0日收窄，利差是2022年2月01日後最低，當日差距為0.0852%。
對上一次終止連續0日收窄，是2022年2月01日，當日利差報0.0852%。
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