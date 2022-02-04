恒指半日升645點 阿里匯控友邦推高大市 暫受制100天線
文章日期：2022年2月4日 12:09
港股假期後復市，美期亦因亞馬遜延長時段急升而向上，在南北水休市下，恒指今早高開590點，曾升最多673點，低位升338點，半日高低波幅335點。阿里（9988）、匯控（0005）、友邦（1299）為貢獻恒指最多的藍籌。
恒指半日升645點或2.71%，報24447點，成交金額641億元；國指升185點或2.22%，報8535點。恒生科技指數收報5540點，升2.29%。
藍籌61隻升，3隻下跌，0隻無升跌。海底撈（6862）升6.67%，收報17.9元，是升幅最大的藍籌，萬洲（0288）跌1.54%，收報5.12元，是跌幅最大的藍籌。
恒生科技指數成份股29隻升，0隻下跌，1隻無升跌。升幅最大的是萬國數據（9698）收報39.5元，升7.63%；跌幅最大的是汽車之家（2518）收報59.55元，無升跌。
恒指升穿10天線(24284.24點)、20天線(24067.38點)、50天線(23799.69點)，受制於100天線(24472.11點)；科指受制於10天線(5589.53點)、20天線(5612.66點)。
創科實業（0669）維持今年上半年內部績效目標。收報136元，升6.25%。
宏利（0945）回購獲多倫多交易所批准 最多回購5%股份。收報161.8元，升1.89%。
京東（9618）主席劉強東捐出174億元持股作慈善用途。收報284.8元，升1.86%。
比亞迪（1211）上月汽車銷量升1.3倍。收報235.4元，升6.32%。
中聯通（0762）︰美國未經正當程序撤銷集團美洲公司牌照。收報4.17元，升1.46%。
小米（1810）通過歐洲數據私隱法GDRP年度合規審計。收報16.5元，升0.61%。
晶苑國際（2232）發盈喜，預計去年多賺40%至60%。收報2.47元，升7.39%。
破頂股表現
破頂股包括，郵儲銀行（1658）創上市新高，見6.63元，收報6.52元，升0.93%；綠城管理控股（9979）創上市新高，見6.4元，收報6.4元，升4.07%；金力永磁（6680）創上市新高，見32元，收報30.6元，跌1.61%；中銀香港（2388）創52周高，見30.8元，收報30.75元，升2.5%；匯控（0005）創52周高，見57.85元，收報57.7元，升4.62%；渣打（2888）創52周高，見58.8元，收報58.65元，升4.92%；精熙國際（2788）創52周高，見0.98元，收報0.97元，跌1.02%。
破底股方面
破底股包括，兆科眼科（6622）創上市新低，見4.71元，收報4.82元，無升跌；騰盛博藥（2137）創上市新低，見14.44元，收報15元，跌8.65%；康寧醫院（2120）創上市新低，見11.66元，收報12.12元，跌27.86%；太陽城集團（1383）創上市新低，見0.1元，收報0.106元，升0.95%；時代天使（6699）創上市新低，見123元，收報145.4元，跌11.83%；昊海生物科技（6826）見52周低44.5元，收報46.85元，升2.29%；康方生物（9926）見52周低19.2元，收報19.9元，跌5.24%；愛康醫療（1789）見52周低5.31元，收報5.74元，升5.13%；金蝶（0268）見52周低17.56元，收報18.2元，升3.17%；中國智能交通（1900）見52周低0.14元，收報0.14元，跌0.71%；大家樂（0341）見52周低13.22元，收報13.28元，升0.45%；海亮國際（2336）見52周低0.096元，收報0.096元，跌9.43%；中國有贊（8083）見52周低0.3元，收報0.3元，無升跌；德昌電機（0179）見52周低13.24元，收報13.46元，升1.66%；錦藝集團（0565）見52周低0.25元，收報0.28元，跌8.2%；康龍化成（3759）見52周低95.2元，收報99.4元，升0.66%。
異動股
上升異動股，包括，再鼎醫藥（9688）收報396.2元，升14.97%；陸慶（8052）收報0.039元，升14.71%；理想汽車（2015）收報105.4元，升12.37%；環球實業科技（1026）收報0.18元，升11.11%；南京熊貓電子股份（0553）收報4.45元，升10.97%；越秀服務（6626）收報4.23元，升10.44%；新世紀醫療（1518）收報1.1元，升10%；小鵬汽車（9868）收報137元，升9.69%；睿見教育（6068）收報0.57元，升9.62%；佳兆業美好（2168）收報11.6元，升9.23%。
下跌異動股，包括，康寧醫院（2120）創上市新低，見11.66元，收報12.12元，跌27.86%；聯眾（6899）收報0.305元，跌15.28%；中盈盛達（1543）收報1.84元，跌14.42%；時代天使（6699）創上市新低，見123元，收報145.4元，跌11.83%；惠生工程（2236）收報0.335元，跌9.46%；海亮國際（2336）見52周低0.096元，收報0.096元，跌9.43%；好孩子（1086）收報1元，跌9.09%；環龍控股（2260）收報1.11元，跌9.02%；愛高集團（0328）收報0.133元，跌8.9%；騰盛博藥（2137）創上市新低，見14.44元，收報15元，跌8.65%；錦藝集團（0565）見52周低0.25元，收報0.28元，跌8.2%。
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