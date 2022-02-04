王東奇並指控，若干董事代表董事會透過電郵、微信及電話與公司旗下廣州美亞員工通訊，並發布單張，損害其聲譽，散播王東奇之行動屬不合法之謠言。王進一步指稱被不合法地停職，加上被提起法律程序，該等事件已影響其聲譽，損害廣州美亞之運作。

就上述指控，美亞董事會回應，由於王東奇並無對董事身份、辭任函所述之決議案詳情或所涉董事會會議日期作出任何提述，故在欠缺具體資料下，公司未能提供有關決議案之進一步詳情或董事身份。

美亞董事會已轉介有關事宜予內部調查委員會調查。內部調查委員會由陳振傑、劉國雄及黃志堅組成，3人均為獨立非執行董事，由陳振傑出任主席。一名獨立調查員已獲內部調查委員會委任，負責調查王東奇作出之指控，以及基於調查結果向內部調查委員會匯報 相關發現。屆時，內部調查委員會將審閱調查員編製之報告，並於其後向董事會提供其推薦建議。

美亞中午收報0.188元，跌7%。

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