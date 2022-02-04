今年1月份現樓按揭宗數，比去年同期的9050宗大增4004宗或44.2%，同時亦創11年的同期新高；今年1月樓花按揭宗數，比去年同期的488宗增加127宗或26%，創兩年的同期新高。

經絡按揭轉介首席副總裁曹德明表示，今年開始按揭宗數錄得非常不俗的表現，相信是由於近月二手市場議價空間增大，以及部分一手現樓陸續上會。近月二手樓價雖有輕微回調的迹象，但亦令樓市交投數量有所增加，使現樓按揭宗數創逾10年半的新高。而樓花按揭方面，去年第四季的一手供應維持穩定的水平，加上樓花按揭比現樓按揭較為滯後，因此1月份樓花按揭宗數有所上升。不過，由於其後節日較多，加上受到第五波疫情影響，相信未來一兩個月按揭宗數將見回落。

現樓銀行市佔率方面，中銀香港（2388）連續6個月排第一，市佔率達到30.7%；匯豐銀行以市佔率17%排名第二；而恒生銀行（0011）以市佔率達16.8%排名第三；渣打銀行排名第四，市佔率達9.7%；花旗銀行排名第五，市佔率達3.6%。

樓花排名方面，匯豐銀行連續2個月排名第一，市佔率25.2%；中銀香港排名第二，市佔率為22.4%；而渣打銀行以市佔率達14.1%排名第三；恒生銀行排名第四，市佔率達11.1%；花旗銀行排名第五，市佔率達5%。

四大銀行及中小型銀行市佔率的差距擴闊，今年1月份四大銀行現樓市佔率由上月67.2%增至74.1%，而中小型銀行市佔率則由上月32.8%下跌至25.9%。曹表示，各銀行已開始爭取今年的按揭業務，並相繼推出各項優惠吸引客戶。

中原按揭董事總經理王美鳳指，1月份現樓按揭登記升幅優於大巿，是由大量一手已屆現樓期上會所帶動，因為在政府放寬按保後，若屬於樓價1000萬元以下之單位，不少買家選擇建期以便待現樓階段可申請高成數按保，1月份現樓按揭登記包括了嘉峰匯（約700個登記）、SEA TO SKY（約1100個登記）、MARINI及MONTARA（共約970個登記），此外還有居屋山麗苑（約2700個登記）；受農曆年假期及疫情影響，預期短期按揭登記量將會回落。

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