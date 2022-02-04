該部劇集改編自日本漫畫《Orenchi No Furo Jijo》（Orenchi）的14集華語真人劇集。羚邦表示， 從2014年開始Orenchi動畫的亞洲發行工作，並在2016年從出版社購入《Orenchi》的改編權利。由策劃、編寫劇本、聘用劇組和選拔演員到製作完成。羚邦董事會認為，集團參與該劇集的投資、開發及製作在戰略內容投資及新業務方面符合公司的5年企業戰略。

劇集將於2月6日在台灣東森戲劇台、Line TV、myVideo、中華電信MOD、Hami Video和KKTV多個影視串流平台播出 。羚邦會負責劇集的全球發行，並將在亞洲各大影視串流平台相繼播出 。

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