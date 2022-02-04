財經花生｜羚邦首部自製華語劇集將於周日上映
文章日期：2022年2月4日 16:04
主要從事品牌授權的羚邦集團（2230）近年跨界涉獵不同業務，如藝術家經理人及影視業務。羚邦集團今日宣布，集團多年前參與劇集《我家浴缸的二三事》的製作已完成，預計於周日（6日）上映。羚邦集團表示，該劇集展示集團完善的IP生態系統和業務，從集團發行日本漫畫改編的動漫，到集團購入原作日本漫畫的改編權，並製作和發行該真人劇集，不僅增加集團IP管理的能力佈陣，也增加了集團的收入來源，鞏固集團IP生態系統的多樣性和可持續性。
該部劇集改編自日本漫畫《Orenchi No Furo Jijo》（Orenchi）的14集華語真人劇集。羚邦表示， 從2014年開始Orenchi動畫的亞洲發行工作，並在2016年從出版社購入《Orenchi》的改編權利。由策劃、編寫劇本、聘用劇組和選拔演員到製作完成。羚邦董事會認為，集團參與該劇集的投資、開發及製作在戰略內容投資及新業務方面符合公司的5年企業戰略。
劇集將於2月6日在台灣東森戲劇台、Line TV、myVideo、中華電信MOD、Hami Video和KKTV多個影視串流平台播出 。羚邦會負責劇集的全球發行，並將在亞洲各大影視串流平台相繼播出 。
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