恒指收市升771點或3.24%，報24573點，成交金額1139億元，較上日半日市增加74.87%，是1月28日1256.99億元成交後最多；國指升234點或2.81%，報8584點。恒生科技指數收報5581點，升3.05%。

藍籌62隻升，2隻下跌。海底撈（6862）升8.22%，收報18.16元，是升幅最大的藍籌，萬洲（0288）跌0.96%，收報5.15元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股30隻全升。升幅最大的是萬國數據（9698）收報39.65元，升8.04%；跌幅最大的是汽車之家（2518）收報60.2元，升1.09%。

恒指升穿10天線(24296.84點)、20天線(24073.68點)、50天線(23802.21點)、100天線(24473.37點)。科指受制於10天線(5593.68點)、20天線(5614.73點)。

一周表現

恒指本周累升4.34%或1023點，升幅是2020年11月6日後最大，當時收市升幅為6.66%；本周表現最佳的是李寧（2331），累升11.1%，其次為海底撈（6862）及創科實業（0669），分別升10.87%及9.49%。而表現最差，亦是唯一下跌的是中電（0002），累跌0.25%，其次為長實集團（1113）及領展（0823），分別升0.38%及0.45%。

國指本周累升4.56%或374點，升幅是2020年11月6日後最大，當時收市升幅為7.56%；本周表現最佳的是李寧（2331），累升11.1%，其次為海底撈（6862）及阿里巴巴（9988），分別升10.87%及9.45%。國指全升，表現最差即升幅最少的是中芯國際（0981），累升0.85%，其次為新奧能源（2688）及中信（0267），分別升0.9%及0.92%。

科指本周累升5.48%或289點，升幅是2021年10月22日後最大，當時收市升幅為6.89%；本周表現最佳的是嗶哩嗶哩（9626），累升9.46%，其次為阿里巴巴（9988）及美團（3690），分別升9.45%及9.04%。而表現最差亦是唯一下跌的是金蝶（0268），累跌1.92%，其次為中芯（0981）及小米（1810），分別升0.85%及1.97%。

羚邦（2230）首部自製華語劇集將於周日上映。收報0.165元，升1.23%。

小鵬汽車（9868）1月電動車交付按年倍增至近1.3萬輛。收報138.9元，升11.21%。

美亞控股（1116）：就前非執董指控委任獨立調查員收報0.196元，跌2.97%。

創科實業（0669）維持今年上半年內部績效目標。收報138.4元，升8.13%。

宏利（0945）回購獲多倫多交易所批准 最多回購5%股份。收報161.4元，升1.64%。

京東（9618）主席劉強東捐出174億元持股作慈善用途。收報284.8元，升1.86%。

比亞迪（1211）上月汽車銷量升1.3倍。收報237元，升7.05%。

中聯通（0762）︰美國未經正當程序撤銷集團美洲公司牌照。收報4.19元，升1.95%。

小米（1810）通過歐洲數據私隱法GDRP年度合規審計。收報16.58元，升1.1%。

晶苑國際（2232）發盈喜，預計去年多賺40%至60%。收報2.59元，升12.61%。

破頂股表現

破頂股包括，郵儲銀行（1658）創上市新高，見6.63元，收報6.52元，升0.93%；綠城管理控股（9979）創上市新高，見6.48元，收報6.48元，升5.37%；熒德控股（8535）創上市新高，見0.49元，收報0.43元，升2.38%；金力永磁（6680）創上市新高，見33.35元，收報31元，跌0.32%；中銀香港（2388）創52周高，見31.35元，收報31.1元，升3.67%；匯控（0005）創52周高，見58元，收報57.9元，升4.99%；交行（3328）創52周高，見5.29元，收報5.29元，升1.34%；渣打（2888）創52周高，見58.85元，收報58.6元，升4.83%；金山工業（0040）創52周高，見0.77元，收報0.77元，升5.48%；精熙國際（2788）創52周高，見0.98元，收報0.98元，無升跌。

破底股方面

破底股包括，澳洲成峰高教（1752）創上市新低，見0.145元，收報0.145元，跌3.33%；兆科眼科（6622）創上市新低，見4.71元，收報4.96元，升2.9%；騰盛博藥（2137）創上市新低，見14.44元，收報15.06元，跌8.28%；康寧醫院（2120）創上市新低，見11.66元，收報12.3元，跌26.79%；太陽城集團（1383）創上市新低，見0.1元，收報0.112元，升6.67%；時代天使（6699）創上市新低，見123元，收報148元，跌10.25%；堃博醫療（2216）創上市新低，見6.3元，收報6.34元，跌2.46%；中國抗體（3681）見52周低2.57元，收報2.69元，升2.28%；昊海生物科技（6826）見52周低44.5元，收報45.8元，無升跌；康方生物（9926）見52周低19.2元，收報19.7元，跌6.19%；愛康醫療（1789）見52周低5.31元，收報5.73元，升4.95%；金蝶（0268）見52周低17.56元，收報18.4元，升4.31%；中國智能交通（1900）見52周低0.14元，收報0.143元，升1.42%；大家樂（0341）見52周低13.22元，收報13.3元，升0.61%；海亮國際（2336）見52周低0.096元，收報0.097元，跌8.49%；中國有贊（8083）見52周低0.3元，收報0.305元，升1.67%；德昌電機（0179）見52周低13.24元，收報13.48元，升1.81%；中策（0235）見52周低0.04元，收報0.042元，升2.44%；尖沙咀置業（0247）見52周低22.9元，收報22.9元，無升跌；萊爾斯丹（0738）見52周低0.6元，收報0.6元，無升跌；錦藝集團（0565）見52周低0.25元，收報0.28元，跌8.2%；康龍化成（3759）見52周低95.2元，收報99.55元，升0.81%。

異動股

上升異動股，包括，聯康生物（0690）收報0.097元，升16.87%；再鼎醫藥（9688）收報395.4元，升14.74%；精英匯（1775）收報0.75元，升13.64%；睿見教育（6068）收報0.59元，升13.46%；晶苑國際（2232）收報2.59元，升12.61%；理想汽車（2015）收報105.6元，升12.58%；越秀服務（6626）收報4.31元，升12.53%；小鵬汽車（9868）收報138.9元，升11.21%；佳兆業美好（2168）收報11.64元，升9.6%；環球實業科技（1026）收報0.177元，升9.26%。

下跌異動股，包括，康寧醫院（2120）創上市新低，見11.66元，收報12.3元，跌26.79%；瑞慈醫療（1526）收報0.76元，跌15.56%；京城佳業（2210）收報4.63元，跌13.13%；中國新城鎮（1278）收報0.085元，跌10.53%；時代天使（6699）創上市新低，見123元，收報148元，跌10.25%；雨潤（1068）收報0.78元，跌9.3%；好孩子（1086）收報1元，跌9.09%；海亮國際（2336）見52周低0.096元，收報0.097元，跌8.49%；騰盛博藥（2137）創上市新低，見14.44元，收報15.06元，跌8.28%；錦藝集團（0565）見52周低0.25元，收報0.28元，跌8.2%；阿里影業（1060）收報0.81元，跌7.95%。

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