富豪汽車伙Northvolt於瑞典哥德堡建電池廠
文章日期：2022年2月4日 16:29
德國汽車製造商富豪（Volvo）與瑞典電池製造商Northvolt將於瑞典西部哥德堡共同興建電池製造廠，預計2025年投產。
新建的50GWh工廠將於2023年起興建。Northvolt表示，預料該工廠將製造3000個就業職位，將生產富豪和Polestar新一代電動汽車的電池。
該兩間公早於去年宣布成立合資企業開發電動汽車電池，包括興建一間工廠及研發中心，總投資約300億瑞典克朗（約253.87億港元）。
由吉利（0175）母公司吉利控股持有的富豪汽車計劃在2030年僅銷售純電動汽車。Northvolt目前為特斯拉（Tesla）、LG化學、寧德時代等電池供應大廠的競爭對手，擁有高達300億美元（約2337.2億港元）的訂單總價值，合作公司當中包括寶馬、福士等。
吉利今日收報17.24元，升3.61%。
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