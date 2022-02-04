新建的50GWh工廠將於2023年起興建。Northvolt表示，預料該工廠將製造3000個就業職位，將生產富豪和Polestar新一代電動汽車的電池。

該兩間公早於去年宣布成立合資企業開發電動汽車電池，包括興建一間工廠及研發中心，總投資約300億瑞典克朗（約253.87億港元）。

由吉利（0175）母公司吉利控股持有的富豪汽車計劃在2030年僅銷售純電動汽車。Northvolt目前為特斯拉（Tesla）、LG化學、寧德時代等電池供應大廠的競爭對手，擁有高達300億美元（約2337.2億港元）的訂單總價值，合作公司當中包括寶馬、福士等。

吉利今日收報17.24元，升3.61%。

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