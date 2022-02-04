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時計寶料半年純利大跌八成

文章日期：2022年2月4日 19:10

時計寶（2033）發盈警，預計截至去年12月底止，集團半年收益及溢利將分別大幅下降約20%及80%；主要由於新冠肺炎疫情反覆，以及持續出現變種病毒導致消費者情緒低迷所致。