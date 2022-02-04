時計寶（2033）發盈警，預計截至去年12月底止，集團半年收益及溢利將分別大幅下降約20%及80%；主要由於新冠肺炎疫情反覆，以及持續出現變種病毒導致消費者情緒低迷所致。
其他報道
中國恒大據報續出售被接管之元朗地皮
大發地產1月合同銷售額按年跌近72%
證監會：去年MSCI A股期貨增長已超科指期貨同期水平
HKTVmall上月GMV創新高 錄近7億
HKTVmall：438萬用戶資料有小部分被未經授權取覽
當代置業及景瑞1月合約銷售額均挫七成
港府就虛擬資產服務商發牌制度提交草案
恒指收市升771點 升穿100天線 全周升幅見逾一年最多
富豪汽車伙Northvolt於瑞典哥德堡建電池廠
財經花生｜羚邦首部自製華語劇集將於周日上映
經絡：現樓按揭按月飈四成至1.3萬宗 逾10年半新高
東芝斥85億將電源管理晶片產量增1倍
港鐵向3名冬奧香港運動員送贈一年有效免費車票
小鵬汽車1月電動車交付按年倍增至近1.3萬輛
恒指半日升645點 阿里匯控友邦推高大市 暫受制100天線
創科實業維持今年上半年內部績效目標 股價升6%
港元拆息普遍向上 1個月HIBOR由升轉跌
美國著手修例 應對TikTok的潛在安全風險