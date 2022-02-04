勵駿大股東涉洗黑錢案被捕 譚惠珠「跳船」辭任獨董
文章日期：2022年2月4日 21:49
勵駿創建（1680）公布，譚惠珠由於個人原因呈辭公司獨立非執行董事，自昨日（3日）起生效。身兼基本法委員會副主任的譚惠珠，為勵駿創建大股東陳榮煉上月被澳門司警拘捕後，首個「跳船」的董事。
勵駿創建表示，譚惠珠辭職後，公司僅有兩名獨立非執行董事，未能符合聯交所證券上市規則，即公司必須至少擁有三名獨立非執行董事；並稱公司將於三個月內滿足上述規定。
澳門司警發言人上月底稱，在去年11月太陽城集團（1383）前主席周焯華案件後，發現案中兩名疑犯涉嫌不法經營賭博及「賭底面」，並採取拘捕行動。雖然未有交代兩人詳細資料，惟其後勵駿創建發通告表示，集團聯席主席兼行政總裁、德晉集團主席兼台灣女藝人安以軒丈夫陳榮煉，遭司警逮捕及拘留；又稱事件與公司無關，屬陳榮煉的個人事務，料不會對公司日常經營產生重大不利影響；其後陳更宣告辭任一切公司職務。另外，有傳一同被捕的另一名商人為GEM上市公司瀛海集團（8668）主席兼大股東蔡偉振。
勵駿創建今日全日收報0.475元，升3.26%。瀛海收報0.13元，無升跌。太陽城收報0.112元，升6.67%。
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