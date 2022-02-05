電商巨頭亞馬遜（美：AMZN）第四季純利按年增長近1倍至143億美元，每股盈利達到27.75美元，遠超分析師預期的3.7美元。亞馬遜升13.54%，收報3152.79美元。閱後即焚通訊軟件Snapchat母公司Snap（美：SNAP）去年第四季首次實現季度盈利，其首季展望亦勝於分析師預期，Snap股價飈58.82%。

路透引述消息人士指，健身器材製造商Peloton（美：PTON）已引起了包括亞馬遜在內的潛在買家的興趣，報道指Peloton未有立刻置評回應，而亞馬遜拒絕回應。惟Peloton盤後升26.42%。

市場擔憂主要產油國持續政治動蕩導致供應中斷，油價創7年新高，周線連續7星期升。布蘭特期油曾觸及2014年10月來最高的93.70美元，收報每桶93.27美元，升2.16美元或2.4%。紐約期油曾升至93.17美元，為2014年9月來最高，收報每桶92.31美元，升2.04美元或2.3%。

紐約期金收報每盎司1807.8美元，升0.2%。美元指數收報95.48，升0.1%。

ADR港股比例指數報24,600點，升0.11%。匯控（0005）ADR偏軟，收報折合約57.79元，較港股收市跌近0.2%。阿里巴巴（9988）ADR收報折合約118.98元，跌1.18%。美團（3690）ADR收報折合約228.93元，升0.94%。