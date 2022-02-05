中銀香港（2388）公布，因應目前防疫工作需要，由2月7日起，該行會網點將暫停營業直至另行通知。

涉及網點有51個，包括統一中心分行、西區分行、第一街分行、鴨脷洲分行、田灣分行、堅道分行、信德中心分行、干諾道中分行、灣仔胡忠大廈分行、柴灣分行保管箱服務中心、跑馬地分行、西灣河分行、渣華道分行、北角分行、福全街分行、太子上海街分行、西九龍中心分行、汝州街分行、旺角道分行、中港城分行、金巴利道分行、金馬倫道中銀理財中心、香港都會大學分行、李鄭屋邨分行、美孚二期分行、黃大仙分行、彩虹道分行、毓華街分行、觀塘牛頭角道分行、紅磡中銀理財中心、黃埔中銀理財中心、翠屏邨分行、協和街分行、安泰邨銀行服務中心、北帝街分行、衙前圍道分行、日出康城銀行服務中心、梨木樹分行、青衣長康商業中心分行、機場暢達路分行、荃灣青山道中銀理財中心、良景邨分行、上水中心分行、上水銀行服務中心、廣福道分行、富善邨銀行服務中心、富亨邨分行、科學園銀行服務中心、聯和墟分行保管箱服務中心、恆安邨分行、瀝源銀行服務中心。

渣打銀行公布，為配合政府最新的防疫措施，於2月8日至2月25日期間縮減分行服務。其中，8日至11日金鐘分行、金鐘優先理財中心、德輔道中分行、太安樓分行、北角港運城分行、北角中心分行、香港仔分行、灣仔鷹君分行、跑馬地分行、灣仔修頓分行、上環企業特快中心、紅磡廣場分行、紅磡廣場優先理財中心、觀塘分行、又一城優先理財中心、奧海城分行、尖沙咀分行、旺角分行、旺角中心分行、尖沙咀企業特快中心、和宜合道分行、葵涌分行、上水中心分行、北香港優先理財中心、沙田廣場分行、火炭優先理財中心、荃灣分行、屯門市廣場分行、天水圍北分行暫停服務。

2月12日和2月19日，除德輔道中分行、觀塘分行、旺角分行、沙田廣場分行、眾安街分行、元朗分行維持服務外，其餘分行暫停營業。

2月14日至18日，交易廣場分行、中環分行、鰂魚涌分行、銅鑼灣分行、皇后大道東分行、中環企業特快中心、九龍城分行、德福花園分行、長沙灣優先理財中心、長沙灣分行、樂富中心分行、太子道分行、K11 Atelier 優先私人理財中心、圓方優先理財中心、油麻地分行、將軍澳天晉分行、馬鞍山分行、八號花園分行、眾安街分行、屯門分行、元朗分行暫停服務。

2月21日至25日，石塘咀分行、188 德輔道中分行、太古城中心分行、太古城中心優先理財中心、新翠花園分行、時代廣場優先理財中心、黃埔新邨分行、窩打老道分行、美孚分行、美孚優先理財中心、新蒲崗分行、廣東道分行、68 彌敦道分行、渣打流動分行、觀塘企業特快中心、新都會廣場分行、青衣城分行、將軍澳分行、西貢分行、大圍分行、火炭分行、大埔分行、天水圍分行暫停服務。

恒生銀行（0011）宣布，城市大學分行、浸會大學分行、理工大學分行、中文大學分行、科技大學分行、港鐵上環站(東)辦事處、港鐵中環站（歷山大廈）辦事處、港鐵天后站辦事處、港鐵佐敦站辦事處、港鐵九龍站辦事處、港鐵荔枝角站辦事處、港鐵彩虹站辦事處、港鐵黃大仙站辦事處、港鐵觀塘站辦事處、港鐵荔景站辦事處、港鐵東涌站辦事處、恒生流動分行（啟睛邨、迎東邨、安達邨、安泰邨及洪福邨）、恒生流動分行2（廣福邨、朗善邨、滿東邨及長宏邨）於2月7日起暫時停止服務，直至另行通知。恒生其他地面分行及所有商務理財中心將繼續為客戶提供服務，星期一至五的服務時間將縮短為上午10時至下午3時30分。

東亞銀行（0023）宣布，2月7日起暫停15間分行的服務，直至另行通告。15間分行包括：皇后大道東、香港大學、石塘咀、黃埔花園、奧海城、香港理工大學、九龍站圓方、大坑東、香港浸會大學i-理財中心、新都城中心、香港科技大學、香港教育大學、香港中文大學、葵芳、嶺南大學i-理財中心。