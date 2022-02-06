陳茂波說，各地的供應瓶頸持續，加上能源和大宗商品價格的上漲壓力，除了影響環球經濟增長前景外，或會令一些主要經濟體的通脹持續高企，為各主要央行收緊貨幣政策的部署增添不確定性，並增加環球金融市場和資金流向出現波動的風險。中美關係和國際地緣政治局勢的發展也須繼續留意。

因應近日疫情漸趨嚴峻，陳茂波稱，為了保護打工仔及中小商戶的生計避免其進一步受挫，港府必須以最短的時間管控住疫情。他強調，「只有成功遏制疫情，才能最大程度穩定和支撐經濟」。他續稱，無論是控疫防疫的工作，抑或是維護金融體系穩定，港府會「做最壞的打算和最充份的準備」。

另外，陳茂波指政府在上月收緊抗疫措施後，已隨即宣布動用「防疫抗疫基金」推出第五輪措施，向受新一輪收緊社交距離措施直接影響的處所和人士提供支援。至於第六輪「防疫抗疫基金」，初步規模不少於200億元，敲定細節後會盡快公布並向立法會尋求撥款。