新巴城巴母企：「第五波」前已月蝕2500萬 促港府補貼薪金
文章日期：2022年2月6日 15:24
營運新巴和城巴的匯達交通今天表示，促請政府將公共交通營辦商納入第六輪防疫抗疫基金的資助範圍內。公司指出，第五波疫情為業務帶來龐大壓力，城巴新巴乘客量因此大幅下降超過40%，而整個公共交通業亦錄得逾30%的跌幅。
匯達交通透露，第五波疫情下社交距離限制生效前，公司每月已錄得約2500萬元的虧損；而新措拖生效後，公司的財務狀況更急速惡化，並預期跌勢將在新一輪措施生效後加劇。公司發言人表示，請求政府能為公共交通營辦商提供合理援助，例如於此段時期補貼員工的薪金。
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公司強調，其首要目標是「維持前線員工的職位及薪金」，但最近的疫情將令維持此目標變得「更為艱難」。匯達交通又指出，現時僱用超過5000名員工，為「香港其中一間最大規模的僱主」。
事實上，新冠疫情由2020年初爆發至今，公共交通營辦商曾獲政府不同援助，例如在數輪「防疫抗疫基金」下得到燃料補貼及其他一筆過補貼、「保就業計劃」等。截至2021年7月2日，運輸業界合共約55億元補貼，包括7.5億元燃料補貼。
翻查資料，新巴和城巴在第二期「保就業計劃」當中，分別獲批逾5132萬元及逾8265萬元的工資津貼，承諾受薪僱員人數分別為1986人及3352人；在第二期計劃，新巴則獲批逾5136萬元工資津貼，承諾受薪人數1986人。