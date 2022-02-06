匯達交通透露，第五波疫情下社交距離限制生效前，公司每月已錄得約2500萬元的虧損；而新措拖生效後，公司的財務狀況更急速惡化，並預期跌勢將在新一輪措施生效後加劇。公司發言人表示，請求政府能為公共交通營辦商提供合理援助，例如於此段時期補貼員工的薪金。

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公司強調，其首要目標是「維持前線員工的職位及薪金」，但最近的疫情將令維持此目標變得「更為艱難」。匯達交通又指出，現時僱用超過5000名員工，為「香港其中一間最大規模的僱主」。

事實上，新冠疫情由2020年初爆發至今，公共交通營辦商曾獲政府不同援助，例如在數輪「防疫抗疫基金」下得到燃料補貼及其他一筆過補貼、「保就業計劃」等。截至2021年7月2日，運輸業界合共約55億元補貼，包括7.5億元燃料補貼。

翻查資料，新巴和城巴在第二期「保就業計劃」當中，分別獲批逾5132萬元及逾8265萬元的工資津貼，承諾受薪僱員人數分別為1986人及3352人；在第二期計劃，新巴則獲批逾5136萬元工資津貼，承諾受薪人數1986人。