公司計劃以每單位10美元的價格發售650萬個單位，每單位包含一股普通股及二分之一份的可贖回認股權證，一份完整認股權證可購買一股普通股， 認購價為11.5美元。包銷商獲授45天的認購權，認購該公司最多額外97.5萬單位以供超額配發。

公司擬聚焦於提供整合的新解決方案的營運業務，為經濟體減碳作出貢獻，或使全球轉型至低碳經濟體及遊戲和電商行業。

該公司首席執行官為王圖，曾與擁有亞洲生活方式品牌DayDayCook的數字出版商和商品銷售商DDC Enterprise Limited簽訂一份業務合併協議，另Ace Global Sponsor的首席執行官及主席為王幹文，自2014年起出任發起人、顧問或擔任美國上市SPAC的管理團隊成員。