中銀香港（2388）公布，因應目前防疫工作需要，由2月7日起，該行會網點將暫停營業直至另行通知。

涉及網點有51個，包括統一中心分行、西區分行、第一街分行、鴨脷洲分行、田灣分行、堅道分行、信德中心分行、干諾道中分行、灣仔胡忠大廈分行、柴灣分行保管箱服務中心、跑馬地分行、西灣河分行、渣華道分行、北角分行、福全街分行、太子上海街分行、西九龍中心分行、汝州街分行、旺角道分行、中港城分行、金巴利道分行、金馬倫道中銀理財中心、香港都會大學分行、李鄭屋邨分行、美孚二期分行、黃大仙分行、彩虹道分行、毓華街分行、觀塘牛頭角道分行、紅磡中銀理財中心、黃埔中銀理財中心、翠屏邨分行、協和街分行、安泰邨銀行服務中心、北帝街分行、衙前圍道分行、日出康城銀行服務中心、梨木樹分行、青衣長康商業中心分行、機場暢達路分行、荃灣青山道中銀理財中心、良景邨分行、上水中心分行、上水銀行服務中心、廣福道分行、富善邨銀行服務中心、富亨邨分行、科學園銀行服務中心、聯和墟分行保管箱服務中心、恆安邨分行、瀝源銀行服務中心。

渣打銀行公布，為配合政府最新的防疫措施，於2月8日至2月25日期間縮減分行服務。其中，8日至11日金鐘分行、金鐘優先理財中心、德輔道中分行、太安樓分行、北角港運城分行、北角中心分行、香港仔分行、灣仔鷹君分行、跑馬地分行、灣仔修頓分行、上環企業特快中心、紅磡廣場分行、紅磡廣場優先理財中心、觀塘分行、又一城優先理財中心、奧海城分行、尖沙咀分行、旺角分行、旺角中心分行、尖沙咀企業特快中心、和宜合道分行、葵涌分行、上水中心分行、北香港優先理財中心、沙田廣場分行、火炭優先理財中心、荃灣分行、屯門市廣場分行、天水圍北分行暫停服務。

2月12日和2月19日，除德輔道中分行、觀塘分行、旺角分行、沙田廣場分行、眾安街分行、元朗分行維持服務外，其餘分行暫停營業。

2月14日至18日，交易廣場分行、中環分行、鰂魚涌分行、銅鑼灣分行、皇后大道東分行、中環企業特快中心、九龍城分行、德福花園分行、長沙灣優先理財中心、長沙灣分行、樂富中心分行、太子道分行、K11 Atelier 優先私人理財中心、圓方優先理財中心、油麻地分行、將軍澳天晉分行、馬鞍山分行、八號花園分行、眾安街分行、屯門分行、元朗分行暫停服務。

2月21日至25日，石塘咀分行、188 德輔道中分行、太古城中心分行、太古城中心優先理財中心、新翠花園分行、時代廣場優先理財中心、黃埔新邨分行、窩打老道分行、美孚分行、美孚優先理財中心、新蒲崗分行、廣東道分行、68 彌敦道分行、渣打流動分行、觀塘企業特快中心、新都會廣場分行、青衣城分行、將軍澳分行、西貢分行、大圍分行、火炭分行、大埔分行、天水圍分行暫停服務。

恒生銀行（0011）宣布，城市大學分行、浸會大學分行、理工大學分行、中文大學分行、科技大學分行、港鐵上環站(東)辦事處、港鐵中環站（歷山大廈）辦事處、港鐵天后站辦事處、港鐵佐敦站辦事處、港鐵九龍站辦事處、港鐵荔枝角站辦事處、港鐵彩虹站辦事處、港鐵黃大仙站辦事處、港鐵觀塘站辦事處、港鐵荔景站辦事處、港鐵東涌站辦事處、恒生流動分行（啟睛邨、迎東邨、安達邨、安泰邨及洪福邨）、恒生流動分行2（廣福邨、朗善邨、滿東邨及長宏邨）於2月7日起暫時停止服務，直至另行通知。恒生其他地面分行及所有商務理財中心將繼續為客戶提供服務，星期一至五的服務時間將縮短為上午10時至下午3時30分。

東亞銀行（0023）宣布，2月7日起暫停15間分行的服務，直至另行通告。15間分行包括：皇后大道東、香港大學、石塘咀、黃埔花園、奧海城、香港理工大學、九龍站圓方、大坑東、香港浸會大學i-理財中心、新都城中心、香港科技大學、香港教育大學、香港中文大學、葵芳、嶺南大學i-理財中心。

工銀亞洲宣布，因應疫情最新發展，新增15間分行及個人理財中心服務暫停，直至另行通知，包括金鐘分行、西環個人理財中心、小西灣分行、北角分行、電氣道分行、油麻地分行、愛民分行、中港城分行、翠林分行、將軍澳個人理財中心、大興分行、太和分行、沙田個人理財中心、沙咀道個人理財中心、教育路個人理財中心。葵涌分行服務將繼續維持暫停，使用保管箱服務需提前預約。

2月5日起，工銀亞洲其他分行及個人理財中心將逢星期六暫停服務，以下7間分行除外，包括中環分行、銅鑼灣分行、尖沙咀東分行、旺角分行、觀塘分行、沙咀道分行、大埔分行。

該行全線分行及個人理財中心的營業時間繼續調整為星期一至五上午9時至下午4時，星期六的營業時間則為上午9時至中午12時，個人理財中心星期六維持不營業。

創興銀行宣布，因應新型冠狀病毒疫情的最新發展，2月8日起，7間分行將暫停提供服務，直至另行通知，包括銅鑼灣分行、西區分行、九龍灣分行、鯉魚門分行、巧明街分行、長發邨分行、太和廣場分行。全線分行之營業時間調整為星期一至五上午9時至下午4時，星期六上午9時至中午12時。

南洋商業銀行宣布，2月7日起，香港仔、中區、禮頓道、渡船角、尖沙咀、新蒲崗、九龍灣、葵涌、荃灣街市街、葵盛等11間分行暫停對外營業，直至另行通知。另外，8間分行包括總行營業部、銅鑼灣、油麻地、觀塘、元朗、荃灣、屯門及沙田，自2月5日起逢星期六維持對外營業，其餘分行星期六暫停對外營業。

建行亞洲宣布，因應最新疫情發展，為保障客戶及員工的安全，於2月8日起暫時停止部分分行及小企業及個人信貸中心的服務，直至另行通知，涉及網點包括中環分行、跑馬地分行、筲箕灣分行、旺角振宜大廈分行、觀塘協和街分行、九龍灣小企業及個人信貸中心、葵涌分行、天水圍分行、屯門仁政街分行。

上海商業銀行宣布，因應目前新型冠狀病毒情況，繼葵涌分行及德士古道分行暫停營業後，包括深水埗、沙田、屯門、黃大仙等4間分行亦將於2月8日起暫停營業，直至另行通知。

大新銀行（2356）宣布，2月8日起暫停跑馬地、杏花村、石塘咀、美孚新邨、觀塘、土瓜灣、上水、大圍、荃灣、屯門等10間分行服務，直至另行通知。