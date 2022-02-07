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港股ADR升27點 夜期高水11點 A股復市 南北水重啟 美期亞股向下

美股上升，港股ADR升27點或0.11%，報24601點，夜期升41點或0.17%，報24584點，夜期高水11點。

個股ADR普遍向上，騰訊（0700）ADR升0.56%，折合報481.71元；阿里巴巴（9988）跌1.17%，折合報118.99元；美團（3690）升0.94%，折合報228.94元；匯控（0005）跌0.19%，折合報57.79元；建行（0939）跌0.2%，折合報6.05元。

道期現跌0.085%；標期現跌0.12%；納期現跌0.25%。美國10年期債息現跌0.28%或0.0054厘，報1.9031厘；日股現跌1.06%，韓股現跌1.03%，澳股現跌0.57%。

A股復市，南北水重啟。

今日焦點股份可留意：

金界控股（3918）今公布業績。

五礦資源（1208）：受路障影響Las Bambas礦山降低營運，未來或需停產。

IMAX中國（1970）發盈喜，轉虧為盈，賺至少3750萬美元。

藥明生物（2269）發盈喜，料純利增長近一倍。

中國金茂（0817）分拆物業服務通過上市聆訊。

勵駿（1680）大股東涉洗黑錢案被捕，譚惠珠「跳船」辭任獨董。

時計寶（2033）料半年純利大跌八成。

中國恒大（3333）據報續出售被接管之元朗地皮。

大發地產（6111）1月合同銷售額按年跌近72%。

香港科技探索（1137）公布，旗下網購平台HKTVmall，438萬用戶資料有小部分被未經授權取覽；另，HKTVmall上月GMV創新高，錄近7億。

太古地產（1972）公布，太古廣場去年零售銷售額增長放緩至27.4%。

當代置業（1107）及景瑞（1862）1月合約銷售額均挫七成。

 

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