恒指今早高開36點或0.15%，報24609點，成交金額30億元；國指今早高開3點或0.05%，報8588點。恒生科技指數開市報5583點，升0.02%。美團（3690）、騰訊（0700）、友邦（1299）推高大市，阿里（9988）推低恒指較多。
藍籌19隻升，22隻下跌，23隻無升跌。安踏（2020）升3.31%，報128元，是升幅最大的藍籌，阿里巴巴（9988）跌2.49%，報117.4元，是跌幅最大的藍籌。
恒生科技指數成份股13隻升，8隻下跌，9隻無升跌。升幅最大的是金蝶（0268）開市報19.2元，升4.35%；跌幅最大的是阿里巴巴（9988）開市報117.4元，跌2.49%。
恒指續高於10天線(24344.99點)、20天線(24158.78點)、50天線(23801.37點)、100天線(24456.26點)。科指續受低於10天線(5587.69點)、20天線(5627.71點)
匯聚科技（1729）：控股股東擬售股，今早復牌。開市報0.88元，跌9.28%。
金界控股（3918）今公布業績。開市報6.55元，無升跌。
五礦資源（1208）：受路障影響Las Bambas礦山降低營運，未來或需停產。開市報2.53元，跌2.69%。
IMAX中國（1970）發盈喜，轉虧為盈，賺至少3750萬美元。開市報11.12元，升1.28%。
藥明生物（2269）發盈喜，料純利增長近一倍。開市報82元，升3.08%。
中國金茂（0817）分拆物業服務通過上市聆訊。開市報2.87元，無升跌。
勵駿（1680）大股東涉洗黑錢案被捕，譚惠珠「跳船」辭任獨董。開市報0.45元，跌5.26%。
時計寶（2033）料半年純利大跌八成。開市報0.63元，跌7.35%。
中國恒大（3333）據報續出售被接管之元朗地皮。開市報1.67元，跌1.18%。
大發地產（6111）1月合同銷售額按年跌近72%。無成交，報4.57元。
香港科技探索（1137）公布，旗下網購平台HKTVmall，438萬用戶資料有小部分被未經授權取覽；另，HKTVmall上月GMV創新高，錄近7億。開市報7.92元，升4.21%。
太古地產（1972）公布，太古廣場去年零售銷售額增長放緩至27.4%。開市報21.5元，跌0.23%。
當代置業（1107）及景瑞（1862）1月合約銷售額均挫七成。無成交，報0.152元。景瑞（1862）無成交，報2.03元。
破頂股包括，交行（3328）創52周高，見5.3元，開市報5.3元，升0.19%。
異動股
上升異動股，包括，中國科培（1890）開市報2.68元，升7.2%；理想汽車（2015）開市報111.1元，升5.21%；金蝶（0268）開市報19.2元，升4.35%；香港科技探索（1137）開市報7.92元，升4.21%；德昌電機（0179）開市報14.04元，升4.15%；裕承科金（0279）開市報0.228元，升4.11%；易居企業（2048）開市報1.87元，升3.89%；小鵬汽車（9868）開市報144.2元，升3.82%；國美（0493）開市報0.56元，升3.7%；華盛國際（1323）開市報0.143元，升3.62%。
下跌異動股，包括，匯聚科技（1729）開市報0.88元，跌9.28%；時計寶（2033）開市報0.63元，跌7.35%；毅德國際（1396）開市報0.37元，跌6.33%；勵駿（1680）開市報0.45元，跌5.26%；晶苑國際（2232）開市報2.49元，跌3.86%；五礦資源（1208）開市報2.53元，跌2.69%；時代鄰里（9928）開市報2.95元，跌2.64%；阿里巴巴（9988）開市報117.4元，跌2.49%。
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