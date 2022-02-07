韓國為避免重蹈LCD面板覆轍，有意建立晶片工程師資料庫，監控他們的入出境紀錄，以防止關鍵技術流向海外，特別是中國。工程師包括韓國國民、受聘於韓國企業或外企子公司的外籍工程師也包含在內。
日經亞洲報道，韓國政府制定5年計劃，整合產業通商資源部、法務部、智慧財產局及國家情報院等相關部門，強化智慧財產權保護工作。原因是韓國科技巨頭如三星電子(Samsung Electronics)的競爭力是建立在技術優勢上，但過去5年來，該國總計發生397宗技術外泄事件。
韓國政府點名，電池、OLED面板、船舶和鋼鐵等最具競爭力的12大產業，列管為「國家核心關鍵技術」，要求企業與研究機構登記具有先進知識的高階人才，透過資料庫監控出入境動向，目的是防堵國外競爭對手挖角與員工跳槽，帶來動搖國本的威脅。
韓國政府的擔憂源自LCD面板遭中國奪走主導權。10年前，LCD面板是韓國第二大出口產品，僅次於半導體晶片，三星和LG Display為全球前兩大LCD面板製造商。但在北京扶持下，京東方、TCL等中國面板廠迅速壯大，三星和LG Display最終退出市場。
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