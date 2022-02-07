積金易平台最快今年底完成設計，明年4月起有過渡期，供14個受託人公司分階段過渡到平台，被問是否意味受託人公司若做了過渡，便可立刻開始用平台運作及處理數據。財經事務及庫務局常任秘書長（財經事務）甄美薇表示，正要求積金易平台承辦商現開始和持份者，包括僱員、僱主，測試有關設計的運用。她說，14個受託人會分階段上線，一旦上線，運作會是全盤，變成電子平台運作，不會出現上線後部分運作仍沿用舊方式的情况，政府希望爭取平台2025年初已全面運作。

另外，許正宇表示，過去以電子形式派發消費券，令市面更多使用電子支付的效果明顯，此形式能推動金融科技發展，下一步會否再派消費券則要作通盤考慮，財政預算案仍在制訂中。

被問到有否考慮中長期方案增加稅收，許正宇指，稅率議題敏感，若推新稅項，需要有大量討論及有社會共識，故需思考清楚，而上次財政預算案曾提過會研究引入累進差餉制度，目前仍在研究中，方向希望令經濟能力較高人士能多付差餉，更反映能者多付原則。至於2月5日起海外地區抵港人士強制檢疫期從21天縮短至14天，許正宇稱，此安排對銀行業界帶來一定便利。

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