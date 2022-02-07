港元現報7.7914元貶值32點子，曾貶值最多38點子，報7.792元，亦曾升值最多2點子，報7.788元。

短線拆息方面，隔夜HIBOR跌1.56點子至0.11905%；1星期HIBOR升0.18點子至0.16292%；2星期HIBOR跌0.04點子至0.17637%。

中長線拆息方面，3個月期HIBOR升0.07點子至0.33441%；6個月期HIBOR升0.07點子至0.4972%；12個月期HIBOR升0.24點子至0.72441%。

美元指數現報95.608升值0.123點或0.13%。

美元1個月期LIBOR報0.11529%，港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為0.0807%，連續3日收窄，利差是2022年1月26日後最低，當日差距為0.073%。

對上一次連續3日收窄，是2022年1月04日，當日利差報0.0393%。

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