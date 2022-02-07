阿里巴巴（9988）早前向美國證券交易委員會提交文件，顯示登記了10億份之前未登記的美國存託股票(ADS)，花旗認為，意味著軟銀集團可能打算出售部分持股。
花旗表示，日本的軟銀在阿里巴巴IPO之前投資了該公司，所以其很大一部分持股未登記為ADS。據花旗計算，軟銀持有阿里巴巴53.9億股普通股，相當於6.7376億股ADS，即24.8%的股份。
花旗表示，阿里巴巴向美國證券交易委員會(SEC)提交的文件，將讓持有其從未在SEC登記的股票的股東獲得減持靈活性。此次登記還可能滿足該公司為員工股權激勵計畫發行新股的需要。
阿里巴巴曾跌最多4.65%，是1月27日後最大跌幅，當日跌幅為7.61%。暫低見114.8元，是1月31日111.5元後最低。現報116.3元，跌3.41%。
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