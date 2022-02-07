港府早前向立法會提交《2022年打擊洗錢及恐怖分子資金籌集（修訂）條例草案》，財政事務及庫務局長許正宇今早在會議上表示，由於虛擬資產世界不斷演化，形容《草案》「留咗個口」，日後將會按照市場情況，有機會納入更多符合定義—以數碼形式表達、計算或儲存價值的資產單位，希望於今年內可提交至行政長官。
對於有議員擔心，消費者會受廣告誤導而買入虛擬資產。許正宇稱，相關交易平台的廣告受牌照監管。
被問及集團的相關牌照，是否通用予旗下子公司，海關助理關長（情報及調查）胡偉軍表示，需視乎企業架構而定。
在虛擬資產交易所以外，證監會副行政總裁兼中介機構部執行董事梁鳳儀重申，早前已對銀行、證券行等中介機構發出聯合通函，虛擬產品被視為複雜產品，限定售予專業投資者及要做知識評估。此外，投資者經中介人參與虛擬資產買賣，只能存入及提取法定貨幣，並要給予客戶警告聲明。
另外，立法會議員邱達根說，在目前的監管制度下，不少從事相關虛擬資產交易業務的機構紛紛搬離香港，餘下的機構規模或較小，認為條例打擊金融創新，建議就上游的虛擬資產管理業務作出調整。
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