moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 創科新經濟 行銷新意思 企業營商

即時財經新聞

許正宇：未來或研更多虛擬資產納入監管

港府早前向立法會提交《2022年打擊洗錢及恐怖分子資金籌集（修訂）條例草案》，財政事務及庫務局長許正宇今早在會議上表示，由於虛擬資產世界不斷演化，形容《草案》「留咗個口」，日後將會按照市場情況，有機會納入更多符合定義—以數碼形式表達、計算或儲存價值的資產單位，希望於今年內可提交至行政長官。

對於有議員擔心，消費者會受廣告誤導而買入虛擬資產。許正宇稱，相關交易平台的廣告受牌照監管。

被問及集團的相關牌照，是否通用予旗下子公司，海關助理關長（情報及調查）胡偉軍表示，需視乎企業架構而定。

在虛擬資產交易所以外，證監會副行政總裁兼中介機構部執行董事梁鳳儀重申，早前已對銀行、證券行等中介機構發出聯合通函，虛擬產品被視為複雜產品，限定售予專業投資者及要做知識評估。此外，投資者經中介人參與虛擬資產買賣，只能存入及提取法定貨幣，並要給予客戶警告聲明。

另外，立法會議員邱達根說，在目前的監管制度下，不少從事相關虛擬資產交易業務的機構紛紛搬離香港，餘下的機構規模或較小，認為條例打擊金融創新，建議就上游的虛擬資產管理業務作出調整。

 

其他報道

港元拆息個別發展 1個月HIBOR連跌2日

港股通研允人民幣計價南向交易　許正宇：考慮套戥便

韓國擬建立「工程師資料庫」防技術外泄

小米據報將於阿根廷生產電話及開店

官媒再唱好A股 稱A股中長期向好有支撐 A股開門紅機會率不低

財新中國1月服務業PMI降至51.4 五個月來最低 但仍好過市場預期

英韓擬簽署協議以加強半導體等關鍵產品供應鏈能力

澳門：黃金周首6日訪客按年增23% 內地客增26% 賭股向上

A股開門紅 滬指、深成指高開逾1%

恒指高開36點 阿里跌2.49% 安踏升3.31%

匯聚科技：控股股東擬售股 今早復牌