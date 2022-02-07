恒指半日跌76點或0.31%，報24497點，成交金額670億元；國指跌26點或0.31%，報8557點。恒生科技指數收報5483點，跌1.76%。

藍籌30隻升，30隻下跌，4隻無升跌。中海油（0883）升2.42%，收報9.73元，是升幅最大的藍籌，阿里巴巴（9988）跌3.65%，收報116元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股8隻升，21隻下跌，1隻無升跌。升幅最大的是攜程（9961）收報212元，升1.92%；跌幅最大的是海爾智家（6690）收報29.55元，跌6.78%。

恒指100天線(24455.13點)失而復得，低位曾下試10天線(24333.75點)。科指10天線(5577.74點)得而復失。

北水南下合計淨流入1.74億元，較上日減少96.25%，連續第17日流入，累計流入455.74億元，對上一次連續17日淨流入是2021年12月16日。南水北上合計淨流入61.05億元人民幣，終止連續2日流出。

阿里巴巴（9988）登記10億份ADS，花旗料軟銀或減持，阿里曾挫逾4%。收報116元，跌3.65%。

小米（1810）據報將於阿根廷生產電話及開店。收報16.36元，跌1.33%。

澳門：黃金周首6日訪客按年增23%，內地客增26%。濠賭股個別發展，新濠國際發展（0200）收報9.26元，跌0.32%；美高梅中國（2282）收報5.4元，升1.31%；澳博（0880）收報5.25元，升1.16%；永利澳門（1128）收報7.09元，升1.29%；銀河娛樂（0027）收報46.25元，升0.54%；金沙中國（1928）收報22.35元，無升跌；信德（0242）收報2.11元，升1.44%。

匯聚科技（1729）：控股股東擬售股，今早復牌。收報0.83元，跌14.43%。

金界控股（3918）今公布業績。收報6.58元，升0.46%。

五礦資源（1208）：受路障影響Las Bambas礦山降低營運，未來或需停產。收報2.52元，跌3.08%。

IMAX中國（1970）發盈喜，轉虧為盈，賺至少3750萬美元。收報10.82元，跌1.46%。

藥明生物（2269）發盈喜，料純利增長近一倍。收報80.8元，升1.57%。

中國金茂（0817）分拆物業服務通過上市聆訊。收報2.85元，跌0.7%。

勵駿（1680）大股東涉洗黑錢案被捕，譚惠珠「跳船」辭任獨董。收報0.46元，跌3.16%。

時計寶（2033）料半年純利大跌八成。收報0.64元，跌5.88%。

中國恒大（3333）據報續出售被接管之元朗地皮。收報1.7元，升0.59%。

大發地產（6111）1月合同銷售額按年跌近72%。收報4.21元，跌7.88%。

香港科技探索（1137）公布，旗下網購平台HKTVmall，438萬用戶資料有小部分被未經授權取覽；另，HKTVmall上月GMV創新高，錄近7億。收報7.82元，升2.89%。

太古地產（1972）公布，太古廣場去年零售銷售額增長放緩至27.4%。收報21.85元，升1.39%。

當代置業（1107）及景瑞（1862）1月合約銷售額均挫七成。平上市低位0.147元，收報0.148元，跌2.63%。景瑞收報2.1元，升3.45%。

破頂股表現

破頂股包括，中海物業（2669）創上市新高，見9.49元，收報9.08元，跌1.09%；綠城管理控股（9979）創上市新高，見6.87元，收報6.56元，升1.23%；中銀香港（2388）創52周高，見31.8元，收報31.7元，升1.93%；交行（3328）創52周高，見5.35元，收報5.35元，升1.13%；中交建（1800）創52周高，見4.94元，收報4.93元，升7.41%；金山工業（0040）創52周高，見0.78元，收報0.75元，跌2.6%；精熙國際（2788）創52周高，見0.98元，收報0.97元，跌1.02%。

破底股方面

破底股包括，澳洲成峰高教（1752）創上市新低，見0.138元，收報0.138元，跌4.83%；騰盛博藥（2137）創上市新低，見14.38元，收報16.06元，升6.64%；優趣匯（2177）創上市新低，見3.7元，收報3.75元，跌2.6%；VESYNC（2148）創上市新低，見6.48元，收報6.54元，跌1.95%；堃博醫療（2216）創上市新低，見6.2元，收報6.2元，跌2.21%；中國智能交通（1900）見52周低0.14元，收報0.14元，跌2.1%；大家樂（0341）見52周低13.22元，收報13.28元，跌0.15%；中國有贊（8083）見52周低0.285元，收報0.295元，跌3.28%；德昌電機（0179）見52周低13.18元，收報13.24元，跌1.78%；中策（0235）見52周低0.04元，收報0.042元，無升跌；英皇娛樂（0296）見52周低0.78元，收報0.81元，升1.25%。

異動股

上升異動股，包括，開拓藥業（9939）收報0.72元，升29.82%；保集健康（1246）收報0.199元，升15.7%；銀杏教育（1851）收報1.2元，升13.21%；瑞慈醫療（1526）收報0.85元，升11.84%；宇華教育（6169）收報1.87元，升10.65%；海亮國際（2336）收報0.107元，升10.31%；華盛國際（1323）收報0.152元，升10.14%；英皇文化產業（0491）收報0.055元，升10%；時代天使（6699）收報160元，升8.11%；中交建（1800）創52周高，見4.94元，收報4.93元，升7.41%；中教控股（0839）收報7.61元，升7.03%。

下跌異動股，包括，遠東酒店（0037）收報0.56元，跌23.29%；偉俊集團控股（1013）收報0.068元，跌19.05%；陸慶（8052）收報0.031元，跌16.22%；匯聚科技（1729）收報0.83元，跌14.43%；新世紀醫療（1518）收報0.92元，跌13.21%；比高（8220）收報0.022元，跌12%；樂透互娛（8198）收報0.355元，跌10.13%；太陽娛樂（8082）收報0.07元，跌9.09%；HMVOD（8103）收報1.55元，跌8.82%；維太創科（6133）收報0.22元，跌8.33%；大發地產（6111）收報4.21元，跌7.88%。

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