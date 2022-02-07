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馬鞍山鋼鐵：廠區發生安全事故 4人死亡

馬鞍山鋼鐵（0323）公佈，廠區發生安全事故，4人死亡。馬鞍山鋼鐵收報3.17元，升1.93%。

公司指，昨日公司司煉鐵總廠帶式焙燒機脫硫脫硝系統D 倉出現異常漏灰，搶修期間，D 倉下部突然開裂，約 50 噸脫硫灰噴出，將 4 名作業人員從四樓平台衝擊到二樓平台（其中 3 人經搶救無效死亡，1 人在醫院醫治，生命體徵平穩）；四層平台上，另一被掩埋作業人員經全力搜救發現時，已無生命體徵；還有 1人手部輕微灼傷，自行撤離現場。

事故發生後，公司立即啟動應急預案，暫停事故相關脫硫脫硝系統，並向有關部門及單位報告，同時全力協助由馬鞍山市消防中隊組成的現場搶險隊搜救被埋人員。事故原因正在進一步調查分析中。

經馬鞍山市環保局牽頭對周邊水體及空氣質量進行監測後，未發現環境污染情況。

公司將全力做好善後工作，全力配合安徽省政府事故調查組對該事故進行調查。同時，公司將深刻吸取事故教訓，立即開展安全生產專項檢查工作並督促整改。暫停事故相關脫硫脫硝系統對公司生產影響較小，主要通過調整用料結構化解。公司將持續關注本次事故對公司生產經營情況的影響，並將按照相關法律法規和規範性文件的規定，履行後續信息披露義務。

 

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