公司指，昨日公司司煉鐵總廠帶式焙燒機脫硫脫硝系統D 倉出現異常漏灰，搶修期間，D 倉下部突然開裂，約 50 噸脫硫灰噴出，將 4 名作業人員從四樓平台衝擊到二樓平台（其中 3 人經搶救無效死亡，1 人在醫院醫治，生命體徵平穩）；四層平台上，另一被掩埋作業人員經全力搜救發現時，已無生命體徵；還有 1人手部輕微灼傷，自行撤離現場。

事故發生後，公司立即啟動應急預案，暫停事故相關脫硫脫硝系統，並向有關部門及單位報告，同時全力協助由馬鞍山市消防中隊組成的現場搶險隊搜救被埋人員。事故原因正在進一步調查分析中。

經馬鞍山市環保局牽頭對周邊水體及空氣質量進行監測後，未發現環境污染情況。

公司將全力做好善後工作，全力配合安徽省政府事故調查組對該事故進行調查。同時，公司將深刻吸取事故教訓，立即開展安全生產專項檢查工作並督促整改。暫停事故相關脫硫脫硝系統對公司生產影響較小，主要通過調整用料結構化解。公司將持續關注本次事故對公司生產經營情況的影響，並將按照相關法律法規和規範性文件的規定，履行後續信息披露義務。

其他報道

工資問題未達成協議 三星或將面臨53年來首次工人罷工

油價料升至破百水平

許正宇：未來或研更多虛擬資產納入監管

阿里巴巴登記10億份ADS 花旗料軟銀或減持 阿里曾挫逾4%

港元拆息個別發展 1個月HIBOR連跌2日

港股通研允人民幣計價南向交易 許正宇：考慮套戥便

韓國擬建立「工程師資料庫」防技術外泄

小米據報將於阿根廷生產電話及開店

官媒再唱好A股 稱A股中長期向好有支撐 A股開門紅機會率不低

財新中國1月服務業PMI降至51.4 五個月來最低 但仍好過市場預期

英韓擬簽署協議以加強半導體等關鍵產品供應鏈能力

澳門：黃金周首6日訪客按年增23% 內地客增26% 賭股向上