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余偉文：疫情對本地經濟影響可能上半年浮現 今季失業率或升

金管局總裁余偉文在立法會財經事務委員會會議上表示，Omicron疫情對本地及環球經濟的影響可能於今年上半年浮現，而營商環境氣氛仍頗為疲弱，今年首季料更有壓力，通脹方面則未見有很大壓力，本地失業率或會因第五波疫情，今年首季可能會上升。

他指，港匯過去年兩年走勢穩定，若美國加息，港美息差逐步拉闊，港匯會慢慢步向弱方7.85。去年樓市升約3%，今年初稍回落，但仍平穩，今年首季成交亦因疫情而減少。今年經濟和金融市場主要受疫情、美國加息、地緣政治尤其是烏克蘭局勢發展等三因素影響，但香港金融基調穩固，有足夠抗震力，即使出現資金逆轉，香港都可維持金融穩定。

副總裁阮國恒表示，去年第四季因Omicron疫情出現，全球供應鏈出現緊張壓力情况，高槓內房貸款也有壓力，預期該季特定分類貸款比率會升，但港銀體系財政非常穩健，相信即使比率微升，也不會構成太大壓力。預先批核還息不還本計劃早前延長至今年4月底，阮國恒表示，近期會參考最新疫情情况，會續與業界和商界商討後續安排，重要是支援中小企和銀行風險管理之間要取得合適平衡。

金管局資料顯示，截至上月15日，中小企融資擔保計劃下百分百擔保特惠貸款，已批出逾4.74萬宗申請，涉及金額約827億元，約3.14萬宗申請選擇了還息不還本。該擔保計劃下的八成及九成信貸擔保產品，截至上月15日，已批出逾2.7萬宗申請，涉及金額約1037億元，約1900宗申請選擇了還息不還本。該擔保計劃下產品及還息不還本安排的申請期，已延長至今年6月底。

副總裁李達志表示，百分百擔保特惠貸款由計劃推出至今，壞帳率約0.5%，是該局估算之內。

俗稱「失業貸款」的百分百擔保個人特惠貸款計劃方面，截至上月15日，已批出約3.61萬宗申請，涉及金額約25億元，平均每宗貸款額約6.94萬元。

 

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