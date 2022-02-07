moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 創科新經濟 行銷新意思 企業營商

即時財經新聞

港鐵：周五起晚上8時後 候車時間延長1至2分鐘 延長都會票餘下車程有效期

港鐵（0066）公布，因應疫情，將於周五(2月11日)起暫時稍為調整部分鐵路綫晚上8時後的列車服務，大部分乘客的候車時間將會略為延長1至2分鐘。日間其他時段的列車服務不受影響，而港鐵繁忙時段的服務由疫情開始至今維持不變。另外，亦會延長都會票餘下車程有效期。

經調整後，荃灣綫、觀塘綫、港島綫、南港島綫、東鐵綫、東涌綫及屯馬綫每日晚上8時後的非繁忙時段，將維持約每5至9分鐘一班車。此外，將軍澳綫北角至寶琳站及調景嶺至康城站，則會於星期五及星期六晚上8時後分別維持約每6及12分鐘一班車，其餘日子服務維持不變。公司會密切留意情況，以及會因應實際需求適時調整列車服務。

港鐵指，隨着新冠變種病毒於社區傳播，政府由今年1月初開始因應疫情日趨嚴峻採取進一步措施，大幅減少社區的人流和社交接觸，並由2月4日起擴大政府僱員特別工作安排。過去三星期，港鐵在晚上非繁忙時段 (晚上八時至尾班車) 的乘客量，與去年12月相比錄得約四成跌幅，而同時段的乘客量相對疫情發生前，亦維持只在近五成左右。同時，繁忙時段的乘客量亦有所減少。

都會票方面，港鐵指，考慮到疫情最新發展可能影響乘客的出行模式，將會延長1月25五日至3月31日內到期的港鐵都會票餘下車程的有效日期。

乘客如持有於上述時段到期的港鐵都會票，可於3月15日至5月14日期間，携同該都會票前往指定港鐵車站的客務中心，經驗證後會獲發一張載有餘下車程的全新都會票，該票須於發出14日內啟用，啟用後有效40日。乘客若未能出示都會票，亦可提供相關收據、都會票編號或其他有效證明，職員會盡力提供協助。

 

其他報道

星級家姐蘇慧軒變身經理人  助運動員「賺多個錢」

證監續寬免牌照年費一年 將新增30個職位

員工初陽 恒生元朗教育路分行 今起暫停服務 以便清潔和消毒

余偉文：疫情對本地經濟影響可能上半年浮現 今季失業率或升

傳特斯拉開發APP商店打造軟硬件「生態鏈」

馬鞍山鋼鐵：廠區發生安全事故 4人死亡

工資問題未達成協議 三星或將面臨53年來首次工人罷工

「ATM」拖累恒指半日跌76點 內銀逆市升 恒指100天線失而復得

許正宇：未來或研更多虛擬資產納入監管

阿里巴巴登記10億份ADS 花旗料軟銀或減持 阿里曾挫逾4%

港元拆息個別發展 1個月HIBOR連跌2日