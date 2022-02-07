經調整後，荃灣綫、觀塘綫、港島綫、南港島綫、東鐵綫、東涌綫及屯馬綫每日晚上8時後的非繁忙時段，將維持約每5至9分鐘一班車。此外，將軍澳綫北角至寶琳站及調景嶺至康城站，則會於星期五及星期六晚上8時後分別維持約每6及12分鐘一班車，其餘日子服務維持不變。公司會密切留意情況，以及會因應實際需求適時調整列車服務。

港鐵指，隨着新冠變種病毒於社區傳播，政府由今年1月初開始因應疫情日趨嚴峻採取進一步措施，大幅減少社區的人流和社交接觸，並由2月4日起擴大政府僱員特別工作安排。過去三星期，港鐵在晚上非繁忙時段 (晚上八時至尾班車) 的乘客量，與去年12月相比錄得約四成跌幅，而同時段的乘客量相對疫情發生前，亦維持只在近五成左右。同時，繁忙時段的乘客量亦有所減少。

都會票方面，港鐵指，考慮到疫情最新發展可能影響乘客的出行模式，將會延長1月25五日至3月31日內到期的港鐵都會票餘下車程的有效日期。

乘客如持有於上述時段到期的港鐵都會票，可於3月15日至5月14日期間，携同該都會票前往指定港鐵車站的客務中心，經驗證後會獲發一張載有餘下車程的全新都會票，該票須於發出14日內啟用，啟用後有效40日。乘客若未能出示都會票，亦可提供相關收據、都會票編號或其他有效證明，職員會盡力提供協助。

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