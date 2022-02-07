恒指今早高開36點後曾升最多43點，低位跌207點，全日維持高低波幅251點。

恒指收市升6點或0.03%，報24579點，成交金額1223億元，較上日增加7.38%，是1月28日1256.99億元成交後最多；國指升5點或0.06%，報8589點。恒生科技指數收報5529點，跌0.93%。

藍籌32隻升，29隻下跌，3隻無升跌。中海油（0883）升4.21%，收報9.9元，是升幅最大的藍籌，阿里巴巴（9988）跌4.49%，收報115元，是跌幅最大的藍籌。

布蘭特期油高見94美元，見2014年10月3日94.06美元後最高。中海油曾升最多5.16%，高見9.99元，是2021年3月8日10.18元後最高。

阿里巴巴（9988）登記10億份ADS，花旗料軟銀或減持，阿里曾挫逾4%。收報115元，跌4.49%。

恒生科技指數成份股8隻升，21隻下跌，1隻無升跌。升幅最大的是攜程（9961）收報212元，升1.92%；跌幅最大的是海爾智家（6690）收報29.55元，跌6.78%。

恒指100天線(24455.96點)失而復得；科指10天線(5582.34點)得而復失。

北水南下合計淨流入13.97億元，較上日減少69.92%，連續第17日流入，累計流入467.97億元，對上一次連續17日淨流入是2021年12月16日。南水北上合計淨流入55.52億元人民幣，終止連續2日流出。

午後消息股表現

疫情愈來愈嚴重，耀才（1428）：所有分行交易區域明起暫時關閉。收報1.46元，升0.69%。

港鐵（0066）：周五起晚上8時後，候車時間延長1至2分鐘，延長都會票餘下車程有效期。收報42.45元，跌1.05%。

員工初陽，恒生（0011）元朗教育路分行，今起暫停服務，以便清潔和消毒。收報159.8元，升0.38%。

馬鞍山鋼鐵（0323）：廠區發生安全事故，4人死亡。收報3.14元，升0.96%。

今早及隔晚消息股表現

小米（1810）據報將於阿根廷生產電話及開店。收報16.38元，跌1.21%。

澳門：黃金周首6日訪客按年增23%，內地客增26%。濠賭股個別發展，新濠國際發展（0200）收報9.2元，跌0.97%；美高梅中國（2282）收報5.38元，升0.94%；澳博（0880）收報5.25元，升1.16%；永利澳門（1128）收報7.01元，升0.14%；銀河娛樂（0027）收報46.4元，升0.87%；金沙中國（1928）收報22.55元，升0.89%；信德（0242）收報2.1元，升0.96%。

匯聚科技（1729）：控股股東擬售股，今早復牌。收報0.81元，跌16.49%。

金界控股（3918）今公布業績。收報6.75元，升3.05%。

五礦資源（1208）：受路障影響Las Bambas礦山降低營運，未來或需停產。收報2.58元，跌0.77%。

IMAX中國（1970）發盈喜，轉虧為盈，賺至少3750萬美元。收報10.74元，跌2.19%。

藥明生物（2269）發盈喜，料純利增長近一倍。收報80.6元，升1.32%。

中國金茂（0817）分拆物業服務通過上市聆訊。收報2.83元，跌1.39%。

勵駿（1680）大股東涉洗黑錢案被捕，譚惠珠「跳船」辭任獨董。收報0.45元，跌5.26%。

時計寶（2033）料半年純利大跌八成。收報0.63元，跌7.35%。

中國恒大（3333）據報續出售被接管之元朗地皮。收報1.67元，跌1.18%。

大發地產（6111）1月合同銷售額按年跌近72%。收報4.2元，跌8.1%。

香港科技探索（1137）公布，旗下網購平台HKTVmall，438萬用戶資料有小部分被未經授權取覽；另，HKTVmall上月GMV創新高，錄近7億。收報8.09元，升6.45%。

太古地產（1972）公布，太古廣場去年零售銷售額增長放緩至27.4%。收報21.4元，跌0.7%。

當代置業（1107）及景瑞（1862）1月合約銷售額均挫七成。創上市新低，見0.146元，收報0.149元，跌1.97%。景瑞收報2.1元，升3.45%。

破頂股表現

破頂股包括，中海物業（2669）創上市新高，見9.49元，收報9.18元，無升跌；綠城管理控股（9979）創上市新高，見6.87元，收報6.61元，升2.01%；中銀香港（2388）創52周高，見31.95元，收報31.9元，升2.57%；交行（3328）創52周高，見5.36元，收報5.36元，升1.32%；中交建（1800）創52周高，見5.01元，收報4.98元，升8.5%；金山工業（0040）創52周高，見0.78元，收報0.75元，跌2.6%；精熙國際（2788）創52周高，見0.98元，收報0.98元，無升跌。

破底股方面

破底股包括，澳洲成峰高教（1752）創上市新低，見0.138元，收報0.138元，跌4.83%；騰盛博藥（2137）創上市新低，見14.38元，收報16.06元，升6.64%；優趣匯（2177）創上市新低，見3.7元，收報3.75元，跌2.6%；VESYNC（2148）創上市新低，見6.48元，收報6.54元，跌1.95%；百盛商業（3368）創上市新低，見0.186元，收報0.186元，跌2.11%；堃博醫療（2216）創上市新低，見6元，收報6.11元，跌3.63%；和譽（2256）創上市新低，見6.52元，收報6.52元，跌13.3%；中國智能交通（1900）見52周低0.14元，收報0.14元，跌2.1%；大家樂（0341）見52周低13.22元，收報13.28元，跌0.15%；中國有贊（8083）見52周低0.285元，收報0.295元，跌3.28%；德昌電機（0179）見52周低13.18元，收報13.24元，跌1.78%；中策（0235）見52周低0.04元，收報0.042元，無升跌；尖沙咀置業（0247）見52周低22.9元，收報22.9元，無升跌；萊爾斯丹（0738）見52周低0.6元，收報0.6元，無升跌；英皇娛樂（0296）見52周低0.78元，收報0.81元，升1.25%；Bodibra母企海納星空科技（8297）見52周低0.199元，收報0.203元，跌17.14%。

異動股

上升異動股，包括，開拓藥業（9939）收報0.72元，升29.82%；銀杏教育（1851）收報1.2元，升13.21%；保集健康（1246）收報0.193元，升12.21%；瑞慈醫療（1526）收報0.85元，升11.84%；宇華教育（6169）收報1.87元，升10.65%；海亮國際（2336）收報0.107元，升10.31%；英皇文化產業（0491）收報0.055元，升10%；時代天使（6699）收報160元，升8.11%；比高（8220）收報0.027元，升8%；華盛國際（1323）收報0.149元，升7.97%；中交建（1800）創52周高，見4.94元，收報4.93元，升7.41%。

下跌異動股，包括，遠東酒店（0037）收報0.54元，跌26.03%；偉俊集團控股（1013）收報0.068元，跌19.05%；Bodibra母企海納星空科技（8297）見52周低0.199元，收報0.203元，跌17.14%；匯聚科技（1729）收報0.81元，跌16.49%；陸慶（8052）收報0.031元，跌16.22%；WAC（8619）收報0.1元，跌15.25%；和譽（2256）創上市新低，見6.52元，收報6.52元，跌13.3%；新世紀醫療（1518）收報0.92元，跌13.21%；樂透互娛（8198）收報0.355元，跌10.13%；太陽娛樂（8082）收報0.07元，跌9.09%；維太創科（6133）收報0.22元，跌8.33%。

其他報道

農曆年黃金周首7天訪澳遊客達11.3萬人次 按年增25.4%

疫情愈來愈嚴重 耀才：所有分行交易區域明起暫時關閉

華為據報向12萬員工分紅500億人民幣

美國呼籲中國採取切實行動 兌現貿易協議進口承諾

港鐵：周五起晚上8時後 候車時間延長1至2分鐘 延長都會票餘下車程有效期

星級家姐蘇慧軒變身經理人 助運動員「賺多個錢」

證監續寬免牌照年費一年 將新增30個職位

員工初陽 恒生元朗教育路分行 今起暫停服務 以便清潔和消毒

余偉文：疫情對本地經濟影響可能上半年浮現 今季失業率或升

傳特斯拉開發APP商店打造軟硬件「生態鏈」

馬鞍山鋼鐵：廠區發生安全事故 4人死亡

工資問題未達成協議 三星或將面臨53年來首次工人罷工

「ATM」拖累恒指半日跌76點 內銀逆市升 恒指100天線失而復得