年內，按食肆類型分類，中式餐館的總收益價值及數量分別按年上升18%及16%；非中式餐館分別按年上升23%及21%；快餐店則分別上升9%及6%；酒吧分別下跌0.2%及上升7%；其餘雜類飲食場所則分別升12%及11%。

去年第四季的食肆總收益臨時估計價值為251億元，按年上升三成，扣除價格變動的影響，總收益較按年上升25.5%；食肆購貨總額的臨時估計為82億元，按年同上升三成。

季內，按食肆類型分類，中式餐館的總收益價值及數量分別按年上升四成及三成半；非中式餐館分別按年上升33%及29%；快餐店則分別上升13%及10%；酒吧分別升近六成及六成半；其餘雜類飲食場所則分別升12%及9%。

政府發言人表示，受惠於本地疫情穩定、勞工市場情況改善，以及消費券計劃，食肆業務在去年第四季繼續改善。以去年全年合計，食肆總收益價值與2020年的低比較基數相比回升17%，不過仍明顯低於環球疫情大流行前的水平。

發言人續指出，最新第五波疫情並暫未能反映在報告中，再次收緊的社交距離措施，令食肆業務受壓。新一輪「防疫抗疫基金」提供一些紓緩作用，食肆未來數個月的業務前景將主要取決於本地疫情的發展。發言人呼籲，社會必須與政府合作，令本地疫情盡快受控。

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