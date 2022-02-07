該土地位於土瓜灣的庇利街／榮光街，面積約為7,406平方米，且開發項目於竣工後所提供的最大總建築面積將為66,654平方米。

希慎認為，市建局的庇利街／榮光街的發展項目位於傳統九龍核心住宅區土瓜灣的中心點，近十年來一直積極進行活化。該區與土瓜灣港鐵站的交通往來方便快捷，區内活化動力持續強勁，正凝聚成香港一個新興的商業及住宅中心。董事會認為該投資事項符合希慎集團的住宅發展業務策略。

恒地主席李家誠表示，今次合資發展項目讓本港三大地產商建立長期戰略合作關係，結合彼此的優勢，同時亦對項目前景投下信心一票。是次項目位處東九龍核心地段，發展潛力高，集團在區內亦有數個舊樓重建項目，期望可以帶來協同效應，提升整個東九龍區的宜居性，達至可持續發展。

恒地指，除了長期合作夥伴帝國集團外，恒基地產十分榮幸今次有機會與希慎興業合作。希慎興業為一家歷史悠久的商業地產發展商，尤以其利園區的成功策劃及發展而聞名。恒基地產相信希慎多年來管理優質商業及零售項目方面的經驗，將對是次項目發展極具裨益。

恒基地產全資附屬公司永利星發展有限公司於2021年9月以81.89億元，向市建局投得是次項目的合作發展合約。

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