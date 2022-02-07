金管局公布去年第4季中小企貸款狀况調查結果。撇除回答「沒意見/不知道」的受訪者，87%認為銀行在該季貸款批核的取態，與6個月前相比「沒有分別」或「較容易」，前一季的結果為88%。13%認為銀行的有關取態「較困難」，前一季的結果為12%。
金管局稱，貸款較困難的觀感並不一定反映中小企在借貸上遇到實質困難，而是可以受多項因素所影響。
在已獲批貸款的受訪者中，95%表示銀行在去年第4季就已批出貸款的取態「放寬」或「沒有改變」，5%受訪者表示銀行在該季對其貸款的取態有所「收緊」，情況與前一季大致相若。
調查亦收集有關中小企新貸款申請的結果。6%受訪者表示曾於去年第4季向銀行申請新貸款。在已知申請結果的受訪者中，表示申請完全成功或部分成功的受訪者佔92%，前一季的結果為89%；表示申請不成功的受訪者佔8%，前一季的結果為11%。
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