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匯豐：客戶經PayMe發500萬封群組利是 四成為隨機金額

今年匯豐PayMe增設「群組利是」功能，可讓收到利是連結的親友隨機抽利是金額，匯豐公佈今年用戶透過該功能發送逾500萬封電子利是，總金額超過7000萬元，其中約150萬封利是於大年初一至初三期間送出。約有一半利是發送予指定收款人，其餘一半則選擇設定連結，並透過社交通訊應用程式送贈予非指定收款人。約六成群組利是為固定金額，餘下四成則是附上隨機金額的「開運利是」。

另外，該行客戶亦有透過流動理財應用程式以FPS發送電子利是，總金額超過3000萬港元。

 

匯豐香港區財富管理及個人銀行業務主管伍楊玉如表示，客戶今年透過PayMe及流動理財應用程式發送超過500萬封電子利是，金額合共逾1億港元。縱然今年受疫情所限，但透過創新金融科技，大眾仍能以遙距及環保方式向親友送上農曆新年的祝福。該行亦特別向發送群組利是的PayMe用戶送上28港元獎賞，適用於逾2萬家網上及實體PayMe for Business商戶，希望帶動大眾繼續於本地商戶消費。

伍楊玉如又稱，她特別喜歡發送開運利是，隨機金額為大家帶來更多樂趣和話題，親友們紛紛在通訊軟件群組分享收到的利是金額，又互相拜年，覺得更具農曆年熱鬧的氣氛。

 

 

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